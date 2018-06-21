新北週末藝術秀進駐8大景點　舞蹈音樂布袋戲包羅萬象

新北市週末藝術秀6月30日起熱鬧登場!新北市教育局邀請國小、國中、高中的學生團隊，前進老街、捷運站、火車站等8處熱門景點表演，包含了舞蹈、國樂、武術，甚至是布袋戲、花式調酒，營造處處有藝術的新北市。

新北市週末藝術秀今(21)日在市府1樓大廳熱鬧開場，特別邀請106學年度全國學生創意戲劇比賽特優及優等團隊，將一齣齣動人精湛的綜合偶戲、布袋戲及舞台劇移師到市府，吸引民眾駐足觀賞。

南強工商綜合偶戲團隊，用大型操偶為週末藝術秀帶來宣傳短劇，劇中人偶以假亂真，逗得民眾驚呼不斷；三芝國中布袋戲社帶來「三打白骨精」，講述唐三藏一行人，在去天竺國取經的半路上，遇到白骨精，孫悟空如何帶領師兄弟化解這場危機；正義國小也帶來「土地公護台灣」舞台劇，透過戲劇方式讓觀眾了解愛護環境的重要。