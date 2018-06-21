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新北週末藝術秀進駐8大景點　舞蹈音樂布袋戲包羅萬象

記者蔡琇惠／新北報導2018/06/21 17:19
▲新北市週末藝術秀在暑假期間將前進8處熱門景點，帶來豐富多元的藝術演出。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.21）
▲新北市週末藝術秀在暑假期間將前進8處熱門景點，帶來豐富多元的藝術演出。（圖／記者蔡琇惠攝，2018.06.21）

新北市週末藝術秀6月30日起熱鬧登場!新北市教育局邀請國小、國中、高中的學生團隊，前進老街、捷運站、火車站等8處熱門景點表演，包含了舞蹈、國樂、武術，甚至是布袋戲、花式調酒，營造處處有藝術的新北市。

新北市週末藝術秀今(21)日在市府1樓大廳熱鬧開場，特別邀請106學年度全國學生創意戲劇比賽特優及優等團隊，將一齣齣動人精湛的綜合偶戲、布袋戲及舞台劇移師到市府，吸引民眾駐足觀賞。

南強工商綜合偶戲團隊，用大型操偶為週末藝術秀帶來宣傳短劇，劇中人偶以假亂真，逗得民眾驚呼不斷；三芝國中布袋戲社帶來「三打白骨精」，講述唐三藏一行人，在去天竺國取經的半路上，遇到白骨精，孫悟空如何帶領師兄弟化解這場危機；正義國小也帶來「土地公護台灣」舞台劇，透過戲劇方式讓觀眾了解愛護環境的重要。

新北市週末藝術秀從6月30日至8月25日，每個星期六下午3點以新店捷運站為首站，接續在8個新北市熱門景點表演，有鶯歌老街、瑞芳火車站、三峽老街、淡水捷運站、市民廣場、新莊國民運動中心、金山老街以及八里左岸，每場次都有豐富多元的藝術演出。

教育局長林奕華表示，新北市每年暑假舉辦週末藝術秀活動，讓優秀的學校藝術團隊走入市民生活周遭，除了將藝術氛圍傳達出去外，也展現學生平時辛苦練習的成果。

關鍵字新北市週末藝術秀三峽老街鶯歌老街八里左岸教育局
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