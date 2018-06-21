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中央社

失智音樂輔療 改善患者症狀與家庭關係

中央社2018/06/21 16:39
中央社 健康 / NOWnews
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（中央社記者蘇木春台中21日電）陳姓男子退休後罹患輕度失智症，常忘東忘西、脾氣暴躁，到醫院就診後透過藥物治療，並轉介到失智社區服務據點進行音樂輔助治療，延緩病程更改善原本緊張的家庭關係。

光田綜合醫院神經內科醫師林毓慧今天表示，失智除藥物治療之外，可藉由環境的調整、活動的安排、溝通方式的改變、認知訓練、懷舊療法、世代療法、寵物療法、按摩、芳香及音樂輔療等非藥物照顧方法，讓他們樂於表達、與人互動，以改善情緒與行為，進而延緩病情。

位於台中市龍井區的光田醫院失智社區服務據點，透過醫療、社區據點、居家服務等共照系統串連，讓長輩定期就醫，平日到據點上課，及日常居家復健、護理、安寧等，今年上半年的失智多元輔療課程即將結束，今天舉辦班親會，邀請醫師、家人和長輩同歡與分享。

社區督導紀珮君指出，據點主要針對輕度失智的長輩辦理活動，其中音樂輔療班共有16名長輩，年紀最長的88歲紀阿嬤是中重度失智者，過去還沒上課時，每天喊頭暈不舒服，來上課後，阿嬤的頭暈不藥而癒。

紀珮君說，全班最年輕、症狀最輕微的70歲陳姓男子，起初是忘記自己是否吃過飯、或短時間內重複問孫子同樣的問題，後來變成事事多疑，家庭關係僵化，在醫師轉介與家人誘導下到據點上輔療課程，現在變得樂於與人分享、互動，有認同感也轉移了注意力，情緒也平緩了。

林毓慧表示，失智多數不可逆，僅能仰賴及早治療才能有效延緩，但失智初期症狀不明顯，如不願意出門、整天在家睡覺、社交功能弱化、找不到東西、個性變得多疑、猶豫或愛發脾氣，民眾應多關心家人，如有類似症狀就應儘快就醫檢查。（編輯：施燕飛）1070621

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