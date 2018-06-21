川普貿易攻勢恐危及經濟 美議員砲轟商務部長

猶他州聯邦參議員、參院財政委員會（SenateFinance Committee）主席海契（Orrin Hatch）表示：「部長先生，您考慮這些關稅時，知道您課的是美國家庭的稅。」

參議員告訴羅斯，美國貿易政策會疏離盟邦、危及美國人生計。他們為許多對象爭取權益，從密蘇里州的鐵釘製造商，到華盛頓州的櫻桃農都有。

（中央社華盛頓20日綜合外電報導）怒不可遏的美國議員今天針對總統川普多管齊下的貿易攻勢拷問商務部長羅斯（Wilbur Ross），他們說，這樣做可能讓事情失去控制，傷害美國經濟。

海契表示：「你在把美國工作置於危境，你們是在摧毀市場，不論是國內還是國外，美國各種類型、種類和大小企業的市場。」

海契表示，川普揚言對汽車業課徵25%關稅，相當於對美國消費者增加730億美元稅款，會危及20萬個工作，以及年汽車出口650億美元。

愛阿華州共和黨籍參議員葛拉斯里（ChuckGrassley）則抨擊政府，追求「政府主導的重商主義經濟，而不是自由市場經濟」。愛阿華州的大豆農極度仰賴對中國的出口。

羅斯則反駁說，依川普的看法，美國已經是長年貿易戰的輸家，現在才開始反擊。

羅斯表示，川普咄咄逼人的舉動，促使美國貿易夥伴抗拒起金屬貿易有害的供過於求。（譯者：鄭詩韻/核稿：陳政一）1070621