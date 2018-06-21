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暖！鞋底穿破沒錢換　全班集資送新鞋暖哭他「穿到畢業」

國際中心／綜合報導2018/06/21 17:04
▲泰國春武里府東方技術學院（Eastern Technological College）一名男大生菲田，長期穿破鞋上課讓同學於心不忍，最後集資買新鞋送他。（圖／翻攝自Thewan Prasoetla臉書）
▲泰國春武里府東方技術學院（Eastern Technological College）一名男大生菲田，長期穿破鞋上課讓同學於心不忍，最後集資買新鞋送他。（圖／翻攝自Thewan Prasoetla臉書）

小小的舉動，大大的愛心！泰國春武里府東方技術學院（ Eastern Technological College ）一名 19 歲男大生，因家境不佳，從開學以來就穿著一雙破爛皮鞋上學，即使鞋底已破大洞甚至整個不見，男大生也沒錢更換。同學見狀便暗中集資買新鞋送他，暖心舉動讓男大生相當感動，感激的表示將好好穿那雙鞋直到畢業。

參與集資的男大生鐵溫（ Thewan Prasoetla ）在臉書貼文，表示當時大家看到新同學菲田（ Phithanee Ruangsombat ）每日都穿破鞋上學，相當不忍心，便私下串通全班 38 名同學，花費 55 天時間湊足 580 元泰銖（約新台幣 535 元）合資購買一雙新鞋給菲田。


▲菲田的同學們花 55 天，湊足 580 元泰銖（約新台幣 535 元）合資購買一雙新鞋給他。（圖／翻攝自Thewan Prasoetla臉書）

菲田收到新鞋後，得知是大家集資幫他購買的，相當感動也很感激，全班還因此一起拍了合照留念，菲田表示將會一路穿到畢業。鐵溫也在臉書上透露，這是他生平第一次為朋友買鞋，雖然鞋子不貴，但很高興能看到菲田開心的樣子。

消息傳開後，校方特別在集會上邀請全班上台接受表揚，當地電視台也特別到校進行採訪，菲田在接受採訪時還不忘穿上新鞋大方「走秀」一番，向大眾展示滿滿同學愛。


▲學生們的暖心舉動獲得校方公開表揚。（圖／翻攝自臉書）

關鍵字新鞋畢業集資泰國eastern technological college
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