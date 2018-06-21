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健鼎今年營收可望逐季攀高登頂 但獲利要超越去年挑戰

鉅亨網2018/06/21 16:56
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蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 去年財報獲利年增 22.19%，每股純益 8.31 元，獲利創歷史次高，以健鼎目前接單能力來看，營收可望自第 2 季起逐季登頂，不過，由於目前兩岸匯率與稅率變動走勢來看，公司今年獲利要維持去年水準，挑戰極大。

健鼎 5 月受惠接單暢旺，加上有新產能支應，營收以 44.34 億元創新高，月增 9.32%，年增 24.01%，累計前 5 月營收 200.19 億元，年增 16.14%，歐系外資調高對健鼎第 2 季營收預估，由季增 6% 提升為 10%，可望上看 126 億元創歷史新高，重申給予「加碼」評等，目標價上看 105 元。

以健鼎接單能力及產能配置，法人估計，健鼎今年營收將自第 2 季起逐季創新高，全年更可望突破 500 億元創高；在獲利上，健鼎因面臨台灣營所稅由 17% 調高為 20% 的影響，由於健鼎在大陸支付人民幣於水、電及工資等費用，目前也遭遇人民幣匯率變動不確定因素影響，因此今年全年純益能否突破去年 43.66 億元，以及每股純益 8.31 元以上，仍有極大變數。

健鼎今日股東會通過配發股利，每股將配 5.25 元現金股利，超越台郡 (6269-TW) 的每股 5 元現金股利、華通 (2313-TW) 的 1.2 元，欣興 (3037-TW) 每股現金股利 0.5 元，燿華 (2367-TW) 每股配發現金股利 0.5 元。但健鼎並不是 PCB 全製程廠的股利王，博智每股擬配 5.5 元現金股利，將待 6 月 27 日的股東會通過。

健鼎生產 PCB 應用端主要是記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商，湖北仙桃廠將在去年第 4 季增加每月 60 萬呎新產能，仙桃廠總產能增至每月 180 萬平方呎，整體健鼎產能已達每月 900 萬平方呎，健鼎主管指出，未來湖北仙桃廠不排除也投入汽車板的生產行列。

健鼎日 K 線圖

 

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