〈人行降準呼聲高〉中國降準預期升溫 野村喊出最快本

在中國國務院昨 (21) 日釋出降準信號，針對小微企業已定向降準等貨幣政策工具，增強小微信貸供給能力後。市場對於人行降準的預期大幅升高，野村首席中國經濟學家陸挺甚至預測，人行最快可能本週六 (23 日) 就會宣布降準。

根據中國財經媒體報導，野村首席中國經濟學家陸挺表示，在強勁的內外部逆風下，中國貨幣政策立場已轉趨寬鬆，預測人行一到兩週內將宣布定向降準，時間點最快在本週六，降準範圍可能覆蓋大多數銀行，實際上等同於全面降準。

陸挺指出，本次降準幅度對不同的銀行而言，可能從 50-150 個基點不等。並預估今年還會至少再降準一次，幅度達 100 個基點。