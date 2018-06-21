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中央社

23歲呂薔角逐金曲歌后 自認仍有進步空間

中央社2018/06/21 16:53
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北21日電）曾在第24屆入圍金曲最佳新人的呂薔，相隔5年以角逐歌后之姿力拚第一座金曲獎，但她認為作品很多程度上還不夠成熟，若其他人得獎是理所當然，「代表我還有更多進步的空間」。

年僅23歲的歌手呂薔（Amuyi），今天穿上「金曲戰袍」在台北出席媒體感恩餐會，一襲合身的黑紗長禮服展現優雅氣息，而她的專輯單曲O_LOVE製作人也是今年金曲新人入圍者李權哲，更現身送上枇杷膏當幸運物為呂薔祝福。

呂薔以出色的靈魂唱腔及爆發力令人驚豔，去年發行首張個人專輯O_LOVE入圍今年金曲獎最佳國語女歌手，將與張惠妹、彭佳慧、Faye飛、徐佳瑩角逐歌后寶座，呂薔被問到自認得獎機率多高，她直說不敢多想，會抱著學習、朝聖的心態參與金曲獎。

對呂薔而言，和上次入圍金曲感受最大差別是獲得整體造型的大力贊助，她憶及，入圍金曲新人那年，妝髮預算不多，服裝也是租借一套新台幣2000元的衣服，而這次入圍女歌手就有很多廠商願意贊助她，讓她十分感謝。

呂薔坦言還沒準備好感言，對於受到評審肯定入圍歌后，她則認為作品很多程度上還不夠成熟，「今天若是別人得獎也是理所當然，也代表我還有更多進步的空間」。

談及入圍心情，呂薔感到十分興奮，認為到前一天才會開始緊張，但她也無奈地說「剛好姨媽來的很時候」，因此皮膚狀況不太好，但對於金曲獎當天見紅，呂薔打趣自嘲表示，她不用穿紅內褲了。（編輯：張芷瑄）1070621

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