智慧音箱搭愛講 說台式中文嘛ㄟ通

遠傳電信看準熱潮與商機，積極布局智慧家庭市場，今天宣布正式推出搭載台式中文語音助理「愛講」的「遠傳問問智慧音箱」，同時橫向跨產業串連內容供應商，目前攜手警察廣播電台、倚天資訊、台北樂學(KIZPAD)、YAHOO!奇摩及宜優科技(EQL)、博客思聽等合作夥伴，並結合旗下friDay音樂。

遠傳電信個人用戶事業群執行副總經理尹德洋表示， 「遠傳問問智慧音箱」硬體部分是由致伸子公司打造，軟體則是遠傳攜手國際人工智慧公司「出門問問」合作，廣達旗下宜優科技負責智慧家電的中控角色，未來希望持續壯大「台灣語音加值服務生態圈」，第一階段已有超過10家廠商，並持續擴張。

「遠傳問問智慧音箱」提供資訊快查、生活幫手、娛樂教育、新聞廣播、智慧家庭五大應用服務，經過遠傳在地化語音調教，用台灣標準國語對話就會通，只要使用喚醒詞「愛講愛講」，即可啟動語音助理「愛講」。

尹德洋表示，很看好本產品的銷售目標，市場將以台灣為主，暫時不會有海外銷售計畫，目前台灣有800萬的智慧家庭市場，希望銷售可以如同美國市場，達到滲透率25%。且相較於國際大廠推出的智慧音箱，「愛講」會聽、說台式中文，有望拿下台灣第一市占，也認為智慧音箱將扮演「帶路雞」的角色，帶動智慧家電成長。

至於何時開始說台語，遠傳表示，目前還在評估中，若市場有迫切需求，會提前研發。而遠傳在台式中文的語音辨識上花了非常多技術，包括投入千人人力，耗費時間長達一年，遠東集團創新長徐國安也來關心開發狀況。

此外，台灣大哥大也在積極布局，目前已與一、二家國際級上市公司進行AI技術深度合作，預計今年下半年將推出各項符合台灣地區用戶使用需求的智慧家居服務，迎接AI人工智慧時代來臨。（編輯：張均懋）1070621