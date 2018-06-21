8成國人鈣質攝取不足　你上榜了嗎？

依據衛生福利部「國人膳食營養素建議攝取量」，19歲以上的成人，每日須攝取至少1000毫克的鈣質。佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院張亞琳營養師說明，預防骨質疏鬆症最重要的營養素就是鈣質，大部分的人都認為，補充鈣質要多喝牛奶或其他乳製品。以營養素分析，100克的牛奶中，約含有240毫克的鈣；而芥藍、黑甜菜等蔬菜，含鈣量並不亞於牛奶的鈣質！

孕婦懷孕期間，最在意補鈣的問題，幫助寶寶健全發育；青少年時期，鈣質補充關係到孩童成長、強化骨骼。而到了中年、老年，更需要補鈣預防骨質疏鬆，有些人一不小心跌倒就會骨折，身體缺鈣不可輕忽！人體無法自行製造鈣質，必須從食物中攝取，根據國民營養調查顯示，約有81%至97%以上的國人鈣質攝取不足，而男、女性的平均攝取量，僅達建議量的50%至70%。

另外，乾海帶、無花果以及紫菜、紅毛苔及黑糖（一湯匙=70毫克的鈣）等食物，含鈣量也非常豐富，張亞琳建議可從天然食物中攝取所需鈣質。足夠的鈣質可預防骨質疏鬆症，也有助於降低血壓、降低大腸癌發生機率，搭配低脂與低膽固醇的飲食，更能降低低密度脂蛋白膽固醇，有益身體健康。

除了補鈣之外，也要注意預防鈣質流失！高鈉食品會加速腎臟代謝多量的鈉時，也會同時排出鈣質。民眾應避免食用添加磷酸鹽的食品，如：可樂、加工肉品、火鍋料、起司、泡麵等。而過量的脂肪也會導致身體無法有效地吸收鈣質，尤其動物性蛋白質會增加尿液的酸度，導致尿液中排出更多的鈣。應注意嗜肉又飲用牛奶來補充鈣質，恐怕會得到反效果，還會增加腎結石的發生機率。

想要補充鈣質，植物性食品是良好的來源，同時也可攝取鎂、維生素B、葉酸等營養。但要特別注意的是，部分植物性食物可能含有植酸、草酸，會抑制鈣質吸收。而黃豆、黑豆、紅豆、綠豆與生的堅果類，只要在食用前浸泡一夜，或浸泡至發芽，則會提高鈣質吸收率，也較容易消化吸收。

鈣質攝取充足後，也要保持良好生活習慣，避免抽菸、飲酒、過量咖啡因等，適時適量運動，如健走、太極、武術、慢跑、負重運動等，可增加骨密度。平時多曬太陽，利用紫外線合成維生素D，有助於促進鈣質吸收。