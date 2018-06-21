NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
生活總覽3C科技電玩動漫星座算命健康醫藥媽媽保健
即時跑馬燈足協改選停滯　體育署可祭「黃牌」臉書社團新功能　付費訂閱獨家內容凱擘大寬頻500M只要$799
生活

8成國人鈣質攝取不足　你上榜了嗎？

記者凌芸斐／台北報導2018/06/21 18:30
▲補充足夠的鈣質，可預防骨質疏鬆症，也有助於降低血壓、降低大腸癌發生機率，加上充足的運動，有益身體健康。（圖／ingimage）
▲補充足夠的鈣質，可預防骨質疏鬆症，也有助於降低血壓、降低大腸癌發生機率，加上充足的運動，有益身體健康。（圖／ingimage）

孕婦懷孕期間，最在意補鈣的問題，幫助寶寶健全發育；青少年時期，鈣質補充關係到孩童成長、強化骨骼。而到了中年、老年，更需要補鈣預防骨質疏鬆，有些人一不小心跌倒就會骨折，身體缺鈣不可輕忽！人體無法自行製造鈣質，必須從食物中攝取，根據國民營養調查顯示，約有81%至97%以上的國人鈣質攝取不足，而男、女性的平均攝取量，僅達建議量的50%至70%。

依據衛生福利部「國人膳食營養素建議攝取量」，19歲以上的成人，每日須攝取至少1000毫克的鈣質。佛教慈濟醫療財團法人台北慈濟醫院張亞琳營養師說明，預防骨質疏鬆症最重要的營養素就是鈣質，大部分的人都認為，補充鈣質要多喝牛奶或其他乳製品。以營養素分析，100克的牛奶中，約含有240毫克的鈣；而芥藍、黑甜菜等蔬菜，含鈣量並不亞於牛奶的鈣質！

另外，乾海帶、無花果以及紫菜、紅毛苔及黑糖（一湯匙=70毫克的鈣）等食物，含鈣量也非常豐富，張亞琳建議可從天然食物中攝取所需鈣質。足夠的鈣質可預防骨質疏鬆症，也有助於降低血壓、降低大腸癌發生機率，搭配低脂與低膽固醇的飲食，更能降低低密度脂蛋白膽固醇，有益身體健康。

除了補鈣之外，也要注意預防鈣質流失！高鈉食品會加速腎臟代謝多量的鈉時，也會同時排出鈣質。民眾應避免食用添加磷酸鹽的食品，如：可樂、加工肉品、火鍋料、起司、泡麵等。而過量的脂肪也會導致身體無法有效地吸收鈣質，尤其動物性蛋白質會增加尿液的酸度，導致尿液中排出更多的鈣。應注意嗜肉又飲用牛奶來補充鈣質，恐怕會得到反效果，還會增加腎結石的發生機率。

想要補充鈣質，植物性食品是良好的來源，同時也可攝取鎂、維生素B、葉酸等營養。但要特別注意的是，部分植物性食物可能含有植酸、草酸，會抑制鈣質吸收。而黃豆、黑豆、紅豆、綠豆與生的堅果類，只要在食用前浸泡一夜，或浸泡至發芽，則會提高鈣質吸收率，也較容易消化吸收。

鈣質攝取充足後，也要保持良好生活習慣，避免抽菸、飲酒、過量咖啡因等，適時適量運動，如健走、太極、武術、慢跑、負重運動等，可增加骨密度。平時多曬太陽，利用紫外線合成維生素D，有助於促進鈣質吸收。

【本文經《健康傳媒》授權刊登，原文於此

   

關鍵字鈣質骨質疏鬆症蔬菜運動張亞琳
朱自清誕辰120周年　兩岸共緬懷美麗華影城22日起停業一個月

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan