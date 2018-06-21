原鄉學童暢遊童玩節　玉山銀行贊助申辦童玩護照

為讓宜蘭縣內原住民鄉的小朋友也能暢遊童玩節，玉山銀行贊助縣內800多名原鄉國小學童申辦「電子童玩護照」，學童憑童玩護照可以無限次暢遊童玩節，今（21）日上午在東澳國小舉行贈票儀式，多位原鄉國小校長出席這項贈票儀式。
2018宜蘭國際童玩藝術節將於7月7日至8月19日在冬山河親水公園舉行，從6月1日至6月24日受理童玩護照申辦。為讓宜蘭縣內原住民鄉的小朋友也能暢遊童玩節，玉山銀行今年特別贊助縣內800多名原鄉國小學童申辦「電子童玩護照」，今天在東澳國小舉行贈票儀式，東澳國小校長鄔誠民、蓬萊國小校長王麗萍、澳花國小校長吳文成和原鄉學童代表一同接受贈票。
主辦單位宜蘭縣文化局表示，今年童玩節首度推出QRCODE電子童玩護照，原鄉的民眾不用像往年，要大老遠跑到市區排隊申辦童玩護照，只要透過手機或是電腦就可以線上申辦無紙化的電子童玩護照非常方便。今年玉山銀行更發揮企業熱心公益的精神贊助宜蘭縣內包括蘇澳鎮的蓬萊國小、大同鄉8所國小（含4所分校）及南澳鄉7所小學，共計8百多位原鄉學童，每個人都可申辦可以無限次暢遊童玩節的電子童玩護照。
主辦單位同時表示，去年推出超優惠的宜蘭縣民100元童玩護照反應熱烈，今年更擴大到全國國小一年級至國中三年級學生，也就是全國中小學生只要100元就可申辦童玩護照，而且申辦童玩護照就有機會抽中五星級飯店住宿券。童玩護照除了線上申辦之外，即日起至24日每天上午10點至下午5點，在宜蘭縣文化中心及羅東文化工場一樓大廳，現場有專人協助民眾申辦電子護照。