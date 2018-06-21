原鄉學童暢遊童玩節　玉山銀行贊助申辦童玩護照

為讓宜蘭縣內原住民鄉的小朋友也能暢遊童玩節，玉山銀行贊助縣內800多名原鄉國小學童申辦「電子童玩護照」，學童憑童玩護照可以無限次暢遊童玩節，今（21）日上午在東澳國小舉行贈票儀式，多位原鄉國小校長出席這項贈票儀式。

2018宜蘭國際童玩藝術節將於7月7日至8月19日在冬山河親水公園舉行，從6月1日至6月24日受理童玩護照申辦。為讓宜蘭縣內原住民鄉的小朋友也能暢遊童玩節，玉山銀行今年特別贊助縣內800多名原鄉國小學童申辦「電子童玩護照」，今天在東澳國小舉行贈票儀式，東澳國小校長鄔誠民、蓬萊國小校長王麗萍、澳花國小校長吳文成和原鄉學童代表一同接受贈票。