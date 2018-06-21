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小七新店型策略無極限 統一超登上百貨股王

鉅亨網2018/06/21 16:58
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超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (21) 日發表 7-ELEVEN「智能自販機門市」，是 7-ELEVEN 新店型策略下的另一項創新作法，統一超表示，已有許多加盟主表達，希望透過經營智能自販機門市的方式來經營母子店，隨著 7-ELEVEN 的不斷創新，統一超今日股價更攀上新高價位 339 元，終場收 334 元正式超越寶雅 (5904-TW) 的 328 元，登上百貨股王寶座。

統一超指出，繼年初發表「X-STORE」未來超商後，此次是再度運用新科技推出「智能自販機門市」，不同於一般的門市，設置三種不同溫層 (常溫 / 4°C / 18°C) 多達 120 種商品，機台皆設置溫度計和標示食品業者登錄字號，以確保鮮度，並以 icash2.0(含聯名卡可自動加值) 支付。

統一超強調，門市以母子店運作概念和遠端控制作業模式開發，一位店長可同時掌管兩家以上的門市 (一般門市 + 自販機門市)，主要是因導入 IOT 系統後，商品缺貨、溫度、帳務和設備異常時，會即時以簡訊及 APP 推播通知，更可透過門市電腦掌握每日進貨 / 銷售 / 存貨管理、銷售情報分析、輔助以 APP 調整商品結構等。

另一方面，「智能自販機門市」，因與鄰近的大店格門市為母子店搭配，店長可根據商圈型態、時段銷售、調整自販機商品結構，機動性高，因此目前已有許多加盟主表達希望經營智能自販機門市。

除了既有統一超商總部大樓外，統一超說明，玉山銀行已創業界先例，率先導入智能自販機門市於玉山金控希望大樓，陸續還會有友達光電龍科廠、國泰世華銀行總行大樓等導入。

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