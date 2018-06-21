小七新店型策略無極限 統一超登上百貨股王

超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (21) 日發表 7-ELEVEN「智能自販機門市」，是 7-ELEVEN 新店型策略下的另一項創新作法，統一超表示，已有許多加盟主表達，希望透過經營智能自販機門市的方式來經營母子店，隨著 7-ELEVEN 的不斷創新，統一超今日股價更攀上新高價位 339 元，終場收 334 元正式超越寶雅 (5904-TW) 的 328 元，登上百貨股王寶座。

統一超指出，繼年初發表「X-STORE」未來超商後，此次是再度運用新科技推出「智能自販機門市」，不同於一般的門市，設置三種不同溫層 (常溫 / 4°C / 18°C) 多達 120 種商品，機台皆設置溫度計和標示食品業者登錄字號，以確保鮮度，並以 icash2.0(含聯名卡可自動加值) 支付。