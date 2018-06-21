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金金併放寬資本計提 中華信評提兩看法 估可提升金融

鉅亨網2018/06/21 16:57
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為了加速金融整併，金管會放寬資本計提，即金控拿出來的資本，可不必從自有資本扣除，避免影響資本適足率，以提高金控併購意願，對此，中華信評今 (21) 日提兩點看法，包括第一、金管會給予有意進行併購的金控和銀行更大的彈性優惠，估計可提升金融業的競爭力；第二、業者計算法定資本適足率彈性空間加大，如何維持資本水準穩健，是業者需要思考的重點。

中華信評表示，金管會給予金控與銀行業更大彈性優惠，應可改善整體金融服務業的整併與競爭態勢，不過，雖然業者可因計算法定資本適足率的彈性空間加大而受惠，但如何維持本身資本水準的穩健性相當重要。

此外，即便以降低相關資本風險計提的方式，做為鼓勵金融業併購的誘因，但在風險調整資本的評估中，投資的風險並不會改變。 

針對金管會宣布金融整併原則，其中金控公司與銀行在進行併購時的首次持股比率僅需 10%，且在併購期間，還可對該投資部位進行的資本風險計提較低而受惠，對此，中華信評認為，台灣銀行業高度零散的結構，已經導致業者的獲利能力偏低，併購彈性的提升，將可以鼓勵銀行業進行整併。

根據統計，過去五年期間，台灣銀行業平均資產報酬率的平均值約在 0.6%，屬於亞洲地區獲利較弱的銀行體系；此外，就台灣 2017 年底時的銀行體系總資產來看，前三大銀行的占比僅為四分之一。

因此，不論是從國內或是全球的角度來看，任何具實質效益的產業整併，都能適當提升銀行業者的競爭力，不過，金融業要留意的是，併購行動對其資本可能造成的立即性影響。

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