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工商快訊

廣編／東芝記憶體公司將推出適用於SATA應用的SSD

本報訊2018/06/21 17:52
▲全新 RM5 vSAS 系列以合理的價格帶來更優良的性能、可靠性和儲存容量，有利於在伺服器中取代SATA。（圖／業者提供）
▲全新 RM5 vSAS 系列以合理的價格帶來更優良的性能、可靠性和儲存容量，有利於在伺服器中取代SATA。（圖／業者提供）

全新 RM5 vSAS 系列以合理的價格帶來更優良的性能、可靠性和儲存容量，有利於在伺服器中取代SATA。

東京－記憶體解決方案的世界領導者東芝記憶體公司，今天推出顛覆性的新SAS SSD類別，預期將會取代伺服器應用中的 SATA SSD。RM5 12Gbit/s value SAS（vSAS）系列具備容量、性能、可靠性、可管理性和資料安全優勢，且其價格將可逐漸取代 SATA SSD。

長久以來，SAS 環境一直是企業伺服器和存儲系統的黃金標準。東芝記憶體公司藉由其快閃記憶體技術、軟體和控制器設計的垂直整合專長，及領先世界 SAS SSD 產品線的領導地位，縮小與 SATA 的成本差距將RM5最佳化，開創出全新系列的 SSD。SATA 在性能、穩定性和加密選項方面完全無法與SAS媲美。

東芝記憶體公司 RM5 vSAS 的系列設計考量價格的合理性和伺服器的應用，試圖提供經濟實惠及性能更高的解決方案，以克服目前SATA在本質上的瓶頸。SATA 固態硬碟經常使用 SAS 擴展器進行擴充，而 RM5 實現了從端對端使用本機 SAS，無須進行到SATA的協定轉換。現在，客戶可充分利用 SAS 更豐富的功能，實現優於 SATA 的傳輸優勢。

RM5 系列是採用東芝記憶體公司 BiCS FLASHTM TLC（每單元 3 位元）3D快閃記憶體，初期可提供的容量高達 7.68TB，並配搭載 12Gbit/s single port設計、SFF-8639 連接器和 2.5 吋的規格。限量樣品即日起開始出貨給 OEM 客戶，東芝記憶體公司預計在 2018 年第三季逐漸增加出貨量。

本處提及的其他所有公司名稱、產品名稱及服務名稱，商標權益分別隸屬於個別公司。

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