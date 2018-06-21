廣編／東芝記憶體公司將推出適用於SATA應用的SSD

全新 RM5 vSAS 系列以合理的價格帶來更優良的性能、可靠性和儲存容量，有利於在伺服器中取代SATA。

東京－記憶體解決方案的世界領導者東芝記憶體公司，今天推出顛覆性的新SAS SSD類別，預期將會取代伺服器應用中的 SATA SSD。RM5 12Gbit/s value SAS（vSAS）系列具備容量、性能、可靠性、可管理性和資料安全優勢，且其價格將可逐漸取代 SATA SSD。

長久以來，SAS 環境一直是企業伺服器和存儲系統的黃金標準。東芝記憶體公司藉由其快閃記憶體技術、軟體和控制器設計的垂直整合專長，及領先世界 SAS SSD 產品線的領導地位，縮小與 SATA 的成本差距將RM5最佳化，開創出全新系列的 SSD。SATA 在性能、穩定性和加密選項方面完全無法與SAS媲美。