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逗陣繞法院活動　民眾相邀作伙參訪

記者黃玿琮／台中報導2018/06/21 17:21
▲臺灣高等法院臺中分院與臺中高等行政法院，延續去年舉辦「逗陣繞法院」活動。（圖／太平區公所提供2018.6.21）
▲臺灣高等法院臺中分院與臺中高等行政法院，延續去年舉辦「逗陣繞法院」活動。（圖／太平區公所提供2018.6.21）

臺灣高等法院臺中分院與臺中高等行政法院，於去（106）年共同舉辦兩場次「逗陣繞法院」活動後，迴響熱烈，甚獲好評；為延續辦理成果，21日與臺中市東區及太平區公所共同辦理，邀請區長、里長、社區理事長等民意領袖70人，到司法新廈親身見聞，並以人民的觀點，架構司法與民眾的對話機制，以獲取民眾信賴司法。

這項「逗陣繞法院」活動，主要是加強宣導法院各項司法透明機制，使民眾瞭解法院之結構、運作及審判程序，並透過辦理公民法治教育推展，加深對於司法的認知，避免因對司法的誤解，導致民眾對司法人員廉潔操守的質疑。整場活動為了讓參訪來賓深入瞭解法院各項便民禮民的措施，以及科技法庭等新穎的設備，由導覽人員以活潑生動的方式介紹服務中心的環境，並分組帶往法庭旁聽，且另在延伸法庭解說原法庭正在進行的各項攻防，讓來賓不但如臨其境，而且更加清楚了解訴訟進行的方式。

參觀完法院設施後，續由導覽人員在模擬法庭簡介兩院業務性質，解說法庭內各席位的安排，並讓來賓扮演法官、檢察官、律師等各種角色，親身體驗法庭開庭的各種狀況。另外，臺中高等行政法院人員特別精心編排一齣法律小劇場－「落跑的代價」；藉由活潑生動的表演，讓現場來賓在輕鬆愉快的氛圍中，汲取正確的法律常識。

▲「逗陣繞法院」活動中，邀請區長、里長、社區理事長等民意領袖，到司法新廈親身見聞。（圖／太平區公所提供2018.6.21）

活動中，特別邀請臺灣高等法院臺中分院盧江陽庭長，做法令宣導專題演講，除了暢談其法官生涯中的點點滴滴外，也將分享所經手的特殊案例，內容精彩。活動最後的座談會，則由臺灣高等法院臺中分院李伯道院長，以及臺中高等行政法院許金釵院長共同主持，並邀請兩院的庭長、法官與談，直接與到訪的民意領袖溝通對話，並回應來賓的提問。

由於「逗陣繞法院」活動內容多元豐富，讓讓參訪人員對於法院有更進一步的認識，拉近人民與司法的距離，促成社會與司法的對話，同時提升人民對司法的信賴。主辦法院希望透過活動引領民眾直接走進法院，瞭解法院的業務運作，也藉著面對面的意見交流，傳遞正確的司法觀念及法院各項便民禮民的措施，端正人民對司法的觀感，並期許未來人民能夠成為司法改革的一項助力。

關鍵字逗陣繞法院台灣高等法院司法改革
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