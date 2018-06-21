國民法官參審原民弒父 台東22日開模擬法庭

（中央社記者盧太城台東縣21日電）台東地方法院首場「國民參與刑事審判模擬法庭」，明天將審判一起「子弒父」案件，由於被告及被害人都是原住民，特別挑選2位原住民「國民法官」參審。

台東地院首場「國民參與刑事審判模擬法庭」，今天選任「國民法官」有50人報名，實際到場遴選的有36人，最後選出6位國民法官，其中2位是原住民，隨即宣誓就職，明天出庭參與審判。

這次模擬法庭審判長、台東地方法院刑事庭長邱奕智表示，這次模擬審判的案件是一起阿美族男子殺父親的案件，因兒子虐豬遭父親責備，兒子憤而持鐮刀砍殺父親，3天後父親不治。