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中央社

國民法官參審原民弒父 台東22日開模擬法庭

中央社2018/06/21 16:54
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者盧太城台東縣21日電）台東地方法院首場「國民參與刑事審判模擬法庭」，明天將審判一起「子弒父」案件，由於被告及被害人都是原住民，特別挑選2位原住民「國民法官」參審。

台東地院首場「國民參與刑事審判模擬法庭」，今天選任「國民法官」有50人報名，實際到場遴選的有36人，最後選出6位國民法官，其中2位是原住民，隨即宣誓就職，明天出庭參與審判。

這次模擬法庭審判長、台東地方法院刑事庭長邱奕智表示，這次模擬審判的案件是一起阿美族男子殺父親的案件，因兒子虐豬遭父親責備，兒子憤而持鐮刀砍殺父親，3天後父親不治。

邱奕智表示，由於台東原住民族占1/3以上，加上這次模擬案件被告及被害人是原住民族父子，為使原住民族聲音進入參審法庭，充分反映當地特殊人口結構之法律國民情感，因此，這次國民法官的選任，採取保障原住民族名額1/3的方式進行。

今天獲選的國民法官有牧師、里長、禮儀公司人員、退休教師、退休台電人員、離職消防人員、現職公務員，其中2人是原住民，明天將和3位職業法官組成合議庭審判這起「子弒父」案件。

邱奕智表示，今天上午候選國民法官實際到場36人，其中原住民12位、非原民24位，到場率達72%，原住民更高達75%，顯示台東地方法院這次宣導人民參與審判模擬法庭活動，受到台東各族群民眾高度迴響支持。（編輯:陳政偉/孫承武）1070621

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