影／議員參選人很另類　臉書直播談理念順便拍賣做公益

新竹縣議員參選人陳信溢有別於傳統的政治人物，展現「我們不一樣」的獨特風格，不但以「反台獨」作為選戰主軸，更充分利用現代社群網路滲透力，以臉書直播作為發表政見、宣揚理念、與選民溝通的平台，獲得不少固定觀看粉絲，而且他還在直播中主持起空中義賣活動，將拍賣所得捐給社福單位做公益，新鮮創意成功轉換成吸票魅力。
以無黨籍身分出馬角逐竹北區縣議員，陳信溢強調「人民優先，藍綠靠邊」，以「為人民服務」為最高指導原則，未來將督促縣政府，落實教育、環保、交通、勞工等攸關鄉親的切身事項，讓大家都有感；每個星期二、五晚上9點的直播節目，也引發地方關注話題。
▲另類議員參選人陳信溢透過臉書直播發表政見，還順勢拍賣做公益。（圖／翻攝自陳信溢臉書）
跳脫陳舊包袱，陳信溢與團隊成員郭蓋、莊校惟、菜苗王等好友，以詼諧、逗趣、非典型的精采演出，讓選民們眼睛為之一亮，看到完全不一樣的參選人，引發一片叫好聲；觀看直播、按讚粉絲逐步成長，形成一股力量。尤其是陳信溢關懷協助新住民，以及調解勞資糾紛、車禍訴訟案件等頗有成效，更是贏得許多好評。
日前陳信溢在直播節目中，拿出了老茶、天雕綠泥石、手捏陶如意觀音、哥窯冰裂紋茶壺等物件出來義賣，很快就獲得各方聲援贊助，五件賣出共獲得16388元整，全數善款都捐獻給竹東世光教養院，幫助弱勢。未來，也將不定期在直播中加碼拍賣，讓更多有需要的人獲得關愛。