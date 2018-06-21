影／議員參選人很另類　臉書直播談理念順便拍賣做公益

新竹縣議員參選人陳信溢有別於傳統的政治人物，展現「我們不一樣」的獨特風格，不但以「反台獨」作為選戰主軸，更充分利用現代社群網路滲透力，以臉書直播作為發表政見、宣揚理念、與選民溝通的平台，獲得不少固定觀看粉絲，而且他還在直播中主持起空中義賣活動，將拍賣所得捐給社福單位做公益，新鮮創意成功轉換成吸票魅力。

以無黨籍身分出馬角逐竹北區縣議員，陳信溢強調「人民優先，藍綠靠邊」，以「為人民服務」為最高指導原則，未來將督促縣政府，落實教育、環保、交通、勞工等攸關鄉親的切身事項，讓大家都有感；每個星期二、五晚上9點的直播節目，也引發地方關注話題。