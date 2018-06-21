台灣原住民賽德克族織女張鳳英　 用親情織出原鄉記憶

十三行博物館指出，古代神話中，牛郎與織女執著永恆的愛情令人動容，現代更有台灣原住民賽德克族的織女張鳳英，為了保存對外婆的孺慕情感，織出一件件有著家傳、外婆代表性圖紋的美麗作品；張鳳英與媽媽張貴珠同時被登錄為「賽德克傳統織布技藝保存者」，承襲外婆國寶級織女的稱號與使命。

台灣原住民賽德克族的織女張鳳英，為了保存對外婆的孺慕情感，織出一件件有著家傳、外婆代表性圖紋的美麗作品；新北市立十三行博物館表示，即日起至8月26日展出「原帽•重現－台灣原住民族帽飾特展」，歡迎民眾前往參觀。

台灣原住民賽德克族人有著祖靈的傳說與信仰，女性勤於織布可受到祖靈的眷顧，順利通過彩虹橋，早期每個賽德克族女孩都會在母親的教導下，努力學習織布；張鳳英說，「從小跟在被大家稱呼為國寶級織女的外婆張玉英身旁，從栽種苧麻到紡紗織布，好像變魔術一樣神奇，從此對於傳統織布深深著迷。」

張鳳英認為，原本只是單純的將繁複技法做成筆記，一直到外婆過世後，拿出一本本的筆記重新複習，本來覺得很困難的圖紋，在反覆推敲後，逐漸整理出規律，在這個過程中，感覺外婆在身旁給她力量，讓她繼續完成外婆推廣部落織藝的夢想；此外，先生去年自大學教職退休後，也一起從事織藝傳承的工作。

十三行博物館長陳春蘭強調，台灣原住民族工藝是十分重要的文化資產，隨著時間的變遷，耆老們逐漸消失，文化傳承工作更是彌足珍貴，「原帽•重現－台灣原住民族帽飾特展」集結各族當地的工作坊及工藝師，參照部落的傳統與傳說故事詮釋帽飾意涵，展示原住民族獨特的文化瑰寶。