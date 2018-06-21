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〈供電議題受矚〉今年供電沒問題 沈榮津：下半年每月

鉅亨網2018/06/21 17:08
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談及缺電議題，經濟部長沈榮津今 (21) 日表示，今年全年新上線機組共有 7 座，將增加 567 萬瓩發電量，若未發生用電量大增或重大事故，下半年每月備轉容量率均可望維持在 6% 以上，全年備用容量率在加入核二 2 號機後，可提升至 14.5%，今年可穩定供電。

沈榮津表示，今年許多新機組都陸續加入發電行列，包括大林電廠新 1 號機、通霄新 1 號、大潭 7 號、大林新 2 號等陸續併聯試車，下半年也有通霄新 2 號、3 號與林口新 3 號，陸續加入試車併聯，今年新上線機組共有 7 座，將增加 567 萬瓩發電量，相當於 16％的備轉容量。

除新加入的機組外，沈榮津指出，大修的發電機組也在 5 月底、6 月上旬全數歸隊供電，核二 2 號機 98.5 萬瓩已於 6 月 17 日滿載運轉。

沈榮津強調，今年若未發生用電量大增或重大事故，下半年每月備轉容量率均可望維持在 6% 以上，全年備用容量率在加入核二 2 號機後，可提升至 14.5%，今年可穩定供電，而明年備用容量率約 15.2%、備轉容量率約 10.2%，從 2020 年起，預估備用容量率將達 15.2% 以上、備轉容量率達 10.2% 以上，供電無虞，不會有缺電問題。

不過，面對產業朝向大數據、人工智慧、雲端等數位應用發展，是否會使用電量增加而造成缺電，對此，沈榮津回應，產業進入智慧化應用後，產業結構已進行調整，往高值化發展，將高值化產品留在國內發展，而需要高耗電的大量生產，則是移至海外廠區，可與因應數位時代來臨所帶來的產業用電需求互補。

至於台積電建 3 奈米與 5 奈米場的用電需求，沈榮津則說，在整個能源規劃裡，都已將其電力供應納入考量，應該沒有問題。

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關鍵字缺電機組用電容量備用供電電力發電經濟部能源headline
〈供電議題受矚〉經長澄清跳...

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