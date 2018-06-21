坐火車看表演 夏至藝術節23日登場

張惠君表示，很高興雲嘉南4縣市突破行政區限制，打造出流動的文化生活圈，希望藉由夏至藝術季培養更多藝文欣賞人口及表演人才，提升台灣藝文水準。

（中央社記者江俊亮雲林縣21日電）由雲嘉南4縣市合辦的「夏至藝術節」將自23日起登場；其中「移動劇場」將在雲林斗六開往台南新營的火車上表演，以滿足民眾「坐火車，看表演」的樂趣。

丁彥哲指出，今年夏至藝術節串聯近百場的藝文節目，除了延續高人氣的「移動劇場」、「越域演藝」、「藝間店」系列活動之外，更新增「老台新藝」、「藝工隊」等2大主題。

他說，其中「移動劇場」在斗六開往新營的火車上表演，以滿足民眾「坐火車，看表演」的樂趣，斗六至新營約有40分鐘車程，將由國家扶植團隊「大開劇團」、金曲獎團體「知己二重唱」及「尼爾魔幻藝術」接力演出。

丁彥哲表示，「越域演藝」今年推出19檔優質節目，每一檔都是曾在國家級劇院演出的團隊；「藝間店」則持續由4縣市共同推薦12間在地特色店家，媒合各地優質團隊到場演出，將藝術融入日常生活。

他說，今年新增的「老台新藝」，媒合說書人、戲劇、相聲團隊進駐4縣市具歷史意義的老戲院演出；「藝工隊」則包含音樂講座、兒童戲劇夏令營、舞蹈、戲劇、偶戲等各類型工作坊。（編輯：施燕飛）1070621