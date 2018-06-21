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中央社

世德深耕歐洲車市 砸2.28億購MMG逾半股權

中央社2018/06/21 17:08
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者鍾榮峰台北21日電）汽車扣件廠世德今天召開董事會，決定與MMG辦理合約簽訂，以現金650萬歐元（約新台幣2.28億元），取得51%股權及取得主導權，將在7月完成併購。

世德今天下午在櫃買中心舉辦重大訊息說明會。

世德財務長顏蘋表示，世德今天召開董事會，決定與MMG（Max Mothes GmbH）辦理合約簽訂，以現金650萬歐元取得51%股權及取得主導權，將在7月完成併購。

顏蘋表示，7月份起MMG營收可列入合併報表內，MMG集團去年小賺，預期MMG高毛利產品可為世德帶來顯著營收成長及挹注世德獲利表現。

顏蘋指出，這是世德首次進行海外併購，策略目的在於深耕歐洲市場，MMG是德系車廠一階供應商，主攻汽車及航太領域。世德藉此可打入歐洲的一線汽車大廠。

MMG集團主要工廠坐落於德國，在比利時與土耳其設有子公司，是通過主要汽車廠品質認證的生產供應商，其生產的精密零件多半供應給汽車產業、風力發電、農業機械產業、新能源相關產業及一般機械產業，目前共儲存9萬個標準扣件以及10萬個客製化扣件與精密零件，並負責全球配送。

展望今年營運表現，法人預估，世德今年業績可望逐季成長，第4季可望是今年單季高峰，預估今年業績可較去年成長10%以上，今年每股純益可落在6元到7元區間，預估明年業績挑戰新台幣30億元。

從市場來看，法人指出，世德汽車扣件和零配件切入美國通用（GM）與克萊斯勒（Chrysler）等第一階（tier1）供應商，也是日本豐田（TOYOTA）、日產（Nissan）、本田（Honda）等第二階（tier2）供應商。

法人指出，世德已取得賓士訂單，也持續打進福斯（Volkswagen）和戴姆勒（Daimler）供應鏈。（編輯：張均懋）1070621

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