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保庇

金曲獎倒數計時！怎麼幫偶像集氣快看這篇

保庇2018/06/21 17:05
金曲獎倒數計時！怎麼幫偶像集氣快看這篇（圖／保庇）
金曲獎倒數計時！怎麼幫偶像集氣快看這篇（圖／保庇）

金曲獎就在這個周末了！不管是最佳男歌手、最佳女歌手還是最佳專輯，各獎項的每一位入圍者、每一張入圍專輯呼聲都很高，也各有擁戴。雖然大家都說「入圍就是肯定」，但得獎絕對是每一位入圍者的終極目標，保庇相信你們心中一定也有自己很支持、很喜愛的歌手或團體入圍吧？今天保庇就來教你們要怎麼幫自己支持的歌手、團體集氣！

紅色糖果可帶來喜氣。（圖／Pixabay）
紅色糖果可帶來喜氣。（圖／Pixabay）
  • 含一顆紅色糖果在口內吧！

出門前或是在家觀賞金曲獎直播時，在嘴巴裡面含一顆全紅色的糖果，大家都知道在許多喜慶場合都可以看到有人在發糖果，吃糖果可以帶來喜氣，尤其是全紅的糖果！嘴巴含著一顆紅色糖果，邊跟神明祈禱，祈禱的事情一定會順順利利達成的！

紅色內褲開運法是大家最耳熟能詳的方法！（圖／網易考拉）
紅色內褲開運法是大家最耳熟能詳的方法！（圖／網易考拉）
  • 穿上紅色內褲吧！

紅色內褲開運法絕對是大家最熟悉的開運法，平常三五好友相約打麻將也有很多人會用這個撇步祈求贏錢。紅色內褲盡量選擇純紅色，不要太多雜七雜八的圖案，但也有些例外，像是有的紅色內褲上會特別設計「六芒星」的圖案，六芒星能喚醒財運能量，並吸取來自四面八方的優質能量、開運財氣。所以，若希望好運能開好開滿，最好就是挑一件有六芒星的紅色內褲喔！

掛起辣椒串也可開運。（圖／發現喜歡）
掛起辣椒串也可開運。（圖／發現喜歡）
  • 辣椒串開運法

辣椒串開運法不管是在住家或是店家都是很好的開運法！做法很簡單，在店門口、家門口的白虎邊（簡單解釋就是人在屋中向外，左為龍邊、右為虎邊）掛上辣椒串，辣椒取諧音寓意「成交」，希望一切事務都可順利成交，且一串紅椒也代表「長紅」，想要自己支持的偶像成為演藝圈的長青樹，用紅辣椒幫他祈禱非常適合！

以上是非常簡單、居家就可做到的開運小撇步，不只是幫自己支持的偶像集氣，平常自己生活中也可以這麼做，讓自己每天都業力引爆！除了以上保庇所教的開運撇步外，也別忘了集中念力的「吸引力法則」喔！不管你心目中的信仰為何、信仰的老大是誰，認真祈禱絕對錯不了～

 

 

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關鍵字六芒星撇步紅內褲開運紅辣椒開運金曲獎開運
台南北門邱二爺　日本人成守護神有神無廟　八庄大道公輪祀

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