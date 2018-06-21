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台南北門邱二爺　日本人成守護神

保庇2018/06/21 16:57
台南北門邱二爺　日本人成守護神（圖／保庇）
台南北門邱二爺　日本人成守護神（圖／保庇）

台南市北門區的傳統產業是鹽業為主，漁業為副，自從清朝道光年間發展鹽業以來，向來都是台灣的鹽業發展中心。而在北門當地有一位被視為守護神的「邱二爺」，也與鹽業息息相關。

北門東安宮。（圖／翻攝自網路）
北門東安宮。（圖／翻攝自網路）

北門地區的鹽業曾在日治初期被廢止而沒落，但不久後因總督府政策再度興盛。在北門有一座「北門粉碎洗滌鹽工場」，專門製造精鹽，據說北門鄉民祭祀的「邱二爺」，就是這座工場的場長。

這位「邱二爺」是日本人，但為什麼姓氏是邱，目前還不確定。與更高的長官相比，這位「邱二爺」更廣受北門居民的愛戴，祂對當地的鹽民非常好，常常設身處地的替他們著想。

北門邱二爺金身。（圖／翻攝自網路）
北門邱二爺金身。（圖／翻攝自網路）

之後，「邱二爺」在北門往生，由於祂生前對北門地區鹽民的照顧，因此祂被尊為神明，地位類似土地公，當地居民還為祂雕刻金身祭祀。

據說北門當地老一輩的居民大多有看過「邱二爺」顯靈，有的說看到祂穿黑衣黑褲，也有人看過祂穿白衣白褲，有時候也會帶給大家一點小困擾，例如晚上家中天花板有腳步聲，大家都認為是「邱二爺」在巡邏，小朋友半夜大哭，也認為是「邱二爺」逗弄小孩，這時候只要燒炷香，請「邱二爺」別在逗弄小孩，據說小朋友的哭聲會馬上停止。

諸如此類的傳說，顯示出這位「邱二爺」親民的個性，雖然偶爾會分寸拿捏不好，但大多無傷大雅，幫地居民依然敬拜這位守護神。「邱二爺」的廟叫做「東安宮」，就在北門農會右前方的永隆溝旁，繼續守護這裡的居民。

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