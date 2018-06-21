文大宿舍爭議 侯友宜：北市府快做決定勿拖延

（中央社記者黃旭昇新北21日電）國民黨新北市長參選人侯友宜今天呼籲台北市府，針對文化大學宿舍爭議快做決定，不要拖，若台北市府都市發展局認定文大大群館違規使用，他和他的家人都願意和文化大學解約。

侯友宜今天下午在國民黨新北市黨部與新北市議員參選人黃桂蘭、桃園龜山區市議員參選人聶哲淵拍形象照，他受訪時表示，選戰打到如此令人搖頭。

侯友宜說，關於文大宿舍爭議21年來都沒有問題，文化大學與教育部簽約也沒有問題，現選舉到了台北市政府卻要改變，也不知道為什麼，但請台北市府趕快做決定，不要拖，選戰仍應回歸到選民希望聽到政見。