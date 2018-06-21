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中央社

文大前校長：承租宿舍議價 對方堅持年調5%

中央社2018/06/21 17:12
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者許秩維台北21日電）文大宿舍爭議案延燒，文化大學前校長吳萬益今天發表聲明指出，當時由於學校宿舍不足，因此決定以承租宿舍為短期作法，對方（又昱公司）在議價時堅持每年調5%。

中國國民黨新北市長參選人侯友宜陷入文化大學宿舍風波延燒，又昱實業公司是侯友宜太太任美玲娘家經營。民主進步黨籍立法委員羅致政、台北市議員王威中日前質疑侯友宜自始知情「集合住宅」違規改成文化大學學生宿舍。

文化大學前校長吳萬益今天發表聲明稿指出，2010年2月他擔任校長之初，發現最重要議題就是學校宿舍不足，加上後來擴大國際招生，境外生也都要求住宿，經過討論後，決定以承租宿舍為短期作法，改建大忠館為學生宿舍為長期目標。

為了尋找承租的宿舍，吳萬益表示，校內人員遍尋學校附近相當多地點，最後選擇大群館做為承租對象，他在議價時曾提出躉售物價指數做為每年調整租金的基準，但對方（又昱公司）董事長堅持每年調整5%，否則不肯出租，並表示文大可每年檢討，如果覺得不合適，可提前一年通知解約。

吳萬益表示，經內部反覆討論，認為如果不承租，則下一學年度境外生招生會受很大影響，因此決定承租，但以短期承租為考量，而大群館宿舍是以承租集合住宅的方式來做為學生宿舍，當時認定可以做為學生宿舍，承租後本擬好文件要報請董事會核定，學校法律顧問認為此案不涉及資產的增減，不須報董事會。

吳萬益指出，雖然承租大群館，但當時學校仍積極以改建大忠館做為長期目標，希望改建完成後，學生能從大群館移回校內，就不必再付高額租金，但在他卸任後，此案可能因為其他考量而未能興建。（編輯：卞金峰）1070621

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