網購蛋捲人氣店遭爆廣告不實　衛生安全疑慮

台中市南區美村路一家網購蛋捲人氣店遭民眾爆料，在臉書宣稱其產品未添加防腐劑、香精、香料等化學物，疑涉廣告及標示不實。台中市食品藥物安全處昨(20)晚間派員前往稽查，發現該店有使用合格食品添加物香草粉，與臉書宣稱內容不符，涉違反食安法第28條廣告不實，將進一步釐清後依法辦理，可處4萬元至400萬元罰鍰。

食安處表示，昨晚派員前往某網購蛋捲店稽查，這間店為24小時生產作業，經檢視店家所使用的成品包裝，其標示內容有香草粉；另外，在內部產製作業空間，發現打料區無病媒防治措施、排風扇不潔、機台及相關器具、用品不潔、使用的油品置於地面等缺失，已當場開立限期改善，需於7月3日前完成，如未通過複查，將依食安法第8條辦理，可處6萬元至2億元罰鍰。