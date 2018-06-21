網購蛋捲人氣店遭爆廣告不實　衛生安全疑慮

台中市南區美村路一家網購蛋捲人氣店遭民眾爆料，在臉書宣稱其產品未添加防腐劑、香精、香料等化學物，疑涉廣告及標示不實。台中市食品藥物安全處昨(20)晚間派員前往稽查，發現該店有使用合格食品添加物香草粉，與臉書宣稱內容不符，涉違反食安法第28條廣告不實，將進一步釐清後依法辦理，可處4萬元至400萬元罰鍰。
食安處表示，昨晚派員前往某網購蛋捲店稽查，這間店為24小時生產作業，經檢視店家所使用的成品包裝，其標示內容有香草粉；另外，在內部產製作業空間，發現打料區無病媒防治措施、排風扇不潔、機台及相關器具、用品不潔、使用的油品置於地面等缺失，已當場開立限期改善，需於7月3日前完成，如未通過複查，將依食安法第8條辦理，可處6萬元至2億元罰鍰。
▲棉紗手套用洗衣粉清洗，衛生安全疑慮（圖／讀者提供 , 2018.6.21)
▲中市食品藥物安全處派員前往稽查（圖／食安處提供 , 2018.6.21)
另外，這間店的多名員工反映，因機台油煙問題，身體接連出現不適症狀。勞工局表示，將派員實施勞動檢查，如有違法事實依規處理；員工亦提及店家未逐日記載勞工出勤情形、延長工作時間及國定假日等未依規定給予加班費情形，也將依法進行查核，如查核屬實，將將依規各處2萬元至100萬元罰鍰。
勞工局說明，依職業安全衛生設施規則第322條第1項第8款規定，對於廚房及餐廳應設機械排氣裝置，以排除煙氣及熱，及依職業安全衛生設施規則第304條規定，雇主於室內作業場所設置有發散大量熱源的熔融爐、爐灶時，應設置局部排氣或整體換氣裝置，將熱空氣直接排出室外，或採取隔離、屏障或其他防止勞工熱危害的適當措施。