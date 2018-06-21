「女神級」汽車接待員被推爆　九頭身、渾圓雪乳超完美

▲有網友在批踢踢（ PTT ）「表特板」中分享了一名被譽為「女神級」的汽車接待員，姣好容顏、九頭身好身材引發網友熱烈回響。（圖／翻攝自 Instagram ）

近日有網友在批踢踢（ PTT ）「表特板」中分享了一名被譽為「女神級」的汽車接待員，姣好容顏、九頭身好身材的她，引發網友熱烈回響。事後這名女汽車接待員受寵若驚表示「一大早被嚇死，還是謝謝大家」。

網友在批踢踢分享這名女汽車接待員的一系列美照，一度被網友誤認為是汽車業務，暴動瘋喊要「朝聖買車」，她的個人社群網站也頓時湧入眾多網友朝聖留言。不過事後發現，這名女子其實是在汽車保養廠任職的接待員。



▲有網友在批踢踢（ PTT ）「表特板」中分享了一名被譽為「女神級」的汽車接待員，姣好容顏、九頭身好身材引發網友熱烈回響。（圖／翻攝自 Instagram ）

照片中可見，該名女汽車接待員不僅臉蛋小巧、五官精緻，更擁有人人稱羨的九頭身比例，修長美腿讓人驚艷。此外，她也不吝惜在社群網站中和網友分享生活美照，一雙傲人渾圓雪乳羨煞眾人，一飽男性粉絲眼福。



▲有網友在批踢踢（ PTT ）「表特板」中分享了一名被譽為「女神級」的汽車接待員，姣好容顏、九頭身好身材引發網友熱烈回響。（圖／翻攝自 Instagram ）

網友看了紛紛暴動直呼「以前學校看過，本人就很正了，沒整形」、「我要換保養廠了」、「難得不當直播主之類的」、「胸大腿長又白，很優了」、「頭燈很美那買的？」不過這名女汽車接待員已經名花有主，有網友指出「她已經結婚了」、「她跟男友交往很久結婚的」，社群網站中也不時貼出她和老公的幸福合影。



▲有網友在批踢踢（ PTT ）「表特板」中分享了一名被譽為「女神級」的汽車接待員，姣好容顏、九頭身好身材引發網友熱烈回響。（圖／翻攝自 Instagram ）