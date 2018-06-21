高雄市榮服處　辦理第2季官兵權益說明會

高雄市榮民服務處於今(21)日上午，在鳳山區陸軍官校，舉辦第2季官兵權益說明會，以幫助志願役屆退官兵瞭解職場現況及自身權益。
這項由高雄市榮民服務處所主辦的第2季官兵權益說明會，是由高雄市榮民服務處處長王繼開主持，有陸軍第8軍團轄下單位官兵與會，期能透過權益說明、職涯講座、適性評量、一對一職涯諮詢、焦點廠商工作介紹、就學進修說明等活動，以協助屆退官兵們瞭解自身權益與需求，掌握生涯規劃，順利轉銜職涯，邁向人生新階段。
▲高雄市榮民服務處舉辦第2季官兵權益說明會，大專校院參與。(圖／記者黃守作攝，2018.06.21)
活動現場除了輔導會高雄市、台南市、屏東縣等3個榮服處及會屬職業訓練中心外，也邀請國防部、高雄市政府勞工局訓就中心、Career就業情報公司等單位，委派專人到場宣導。
▲高雄市榮民服務處舉辦第2季官兵權益說明會，企業界參與。(圖／記者黃守作攝，2018.06.21)
高雄市榮民服務處為使退除役官兵能有機會加入優質工作行列，此次活動邀請10家優質廠商到場參與活動，總計提供近300個優質職缺，其中中鋼運通公司預計在高雄大舉招募100名船員，從基層水手到船長職缺，薪資從月薪8萬元起跳到26萬，果然吸引許多屆退官兵趨前詢問。
除職業介紹外，當天同時邀請正修科技大學等9所公、私立大專院校，提供豐富多元的進修諮詢與「學用合一」入學選項，並結合榮民眷職業訓練班隊烘焙成果展示，展現職訓輔導成果，以鼓勵官兵參訓，培養專業技能。