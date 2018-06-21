高雄市榮服處　辦理第2季官兵權益說明會

高雄市榮民服務處於今(21)日上午，在鳳山區陸軍官校，舉辦第2季官兵權益說明會，以幫助志願役屆退官兵瞭解職場現況及自身權益。

這項由高雄市榮民服務處所主辦的第2季官兵權益說明會，是由高雄市榮民服務處處長王繼開主持，有陸軍第8軍團轄下單位官兵與會，期能透過權益說明、職涯講座、適性評量、一對一職涯諮詢、焦點廠商工作介紹、就學進修說明等活動，以協助屆退官兵們瞭解自身權益與需求，掌握生涯規劃，順利轉銜職涯，邁向人生新階段。



▲高雄市榮民服務處舉辦第2季官兵權益說明會，大專校院參與。(圖／記者黃守作攝，2018.06.21)