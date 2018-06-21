涉操控匯市 德銀遭紐約州罰62億元

（中央社紐約20日綜合外電報導）紐約州金融服務署（DFS）今天宣布，德國銀行業巨擘德意志銀行（Deutsche Bank）對涉及操控外匯市場的違法行為，已和DFS達成2億500萬美元（約新台幣62億元）和解。

DFS表示，德銀為了擴大自身獲利，與其他金融機構違法聯手操控交易活動。

DFS指出，德銀交易員參與多方線上聊天室，在內部交換機密資訊和操控外匯價格。德銀違規行為在2007至2013年的調查中被發現。

DFS表示，他們和德銀簽訂的合意處分書中載明，德銀同意加強遵守法規和強化審計程序。