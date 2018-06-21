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中央社

網傳年改錯誤訊息 年改會澄清

中央社2018/06/21 17:26
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者顧荃台北21日電）網路謠傳年金改革卻不改司法人員優渥退職金、公股行庫13%優存，國家年金改革委員會今天在網站澄清表示，法官與檢察官退休金適用公務員年改，公股行庫優存也將於7月一併調降。

年金改革將於7月1日上路，網路流傳政府的年改方案使退休公教人員晚景淒涼，但司法人員的130%退職金、政務官的18%退職金和公營行庫的13%優存卻不改，勞保基金影響層面更廣，也不急速改革等。

年改會表示，政務人員自2004年實施新制後，已經不再是任職2年即可領取退職金，且此次修法後，2003年以前依法領取退職金及18%優存利息者，其退休所得也自7月1日起調降，調降幅度大於軍、公、教人員。

年改會說，法官與檢察官退休金及18%優存，也適用「公務人員退休資遣撫卹法」，將自7月1日起調降。至於財政部所屬公營行庫享13%的員工優惠存款的改革，財政部也與各公營行庫工會協調中，將儘速完成改革。

行政院發言人徐國勇今天上午在行政院會後記者會時表示，公營行庫13%優存利率分6年調降至6%，確定將在7月1日同步實施。

年改會表示，公保及勞保修正草案正由立法院審議中，將於完成修法後據以實施。待新制度上軌道、穩定實施後，將研議提升未就業婦女、農民等保障相對不足的人口群的年金給付，並檢討各年金制度整合的可行性及其方向，以發揮年金制度作為保障老年經濟安全與社會團結的制度功能。另同步建立監控機制，每5年或10年定期檢討制度運作所面對的挑戰與回應未來社會人口變遷的趨勢。（編輯：林孟汝）1070621

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