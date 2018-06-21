網傳年改錯誤訊息 年改會澄清

（中央社記者顧荃台北21日電）網路謠傳年金改革卻不改司法人員優渥退職金、公股行庫13%優存，國家年金改革委員會今天在網站澄清表示，法官與檢察官退休金適用公務員年改，公股行庫優存也將於7月一併調降。

年金改革將於7月1日上路，網路流傳政府的年改方案使退休公教人員晚景淒涼，但司法人員的130%退職金、政務官的18%退職金和公營行庫的13%優存卻不改，勞保基金影響層面更廣，也不急速改革等。

年改會表示，政務人員自2004年實施新制後，已經不再是任職2年即可領取退職金，且此次修法後，2003年以前依法領取退職金及18%優存利息者，其退休所得也自7月1日起調降，調降幅度大於軍、公、教人員。