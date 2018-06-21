賴清德:拚經濟是政府優先工作 當企業後盾

（中央社記者黃國芳嘉義縣21日電）行政院長賴清德今天南下嘉義出席食品產業交流座談會，他說，拚經濟是政府最優先工作，行政院以行動表達對企業界的支持，解決經濟發展所面臨的問題，當企業後盾。

賴清德下午在嘉義縣長張花冠、衛生福利部長陳時中、農委會主委林聰賢等人陪同下，前往嘉義縣愛之味食品生技園區參訪，並出席食品產業交流座談會，聽取業者建言。

賴清德指出，台灣的食品業有6000多家，年產值有新台幣6000多億，對台灣經濟發展、提供工作機會，貢獻良多。

賴清德表示，拚經濟是目前政府最優先的工作，不僅是總統蔡英文所提出的新經濟三大方向，包括前瞻基礎建設、五加二產業創新計畫，還有鼓勵業者「立足台灣、布局全球」，目前著重於新南向，政府從旁協助企業前往發展。