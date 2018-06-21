名人愛寵毛／當鳥屎遇上燒餅　誰才是人氣實況主？

人氣實況主鳥屎（蘇志翔）有隻愛犬燒餅，其實小編也不用多做介紹，因為燒餅的人氣根本比鳥屎還旺，牠甚至還有自己的實況主資料庫！第一眼見到燒餅的感覺，就是牠身材太也苗條了！果然是劇場界女優平時都有在注意保養吧（誤）！鳥屎說，當初因為想養狗，剛好朋友貼了燒餅的認養文給他，因緣際會之下就成為家人。現在幾年的時間過去了，燒餅也隨著主人在實況界闖出一番成績（？），就讓我們來一窺這二位人氣實況主私下的一面吧！

燒餅是一位陽明山的愛媽撿到的狗狗，因為撿到的時候很乾淨，擔心是人家走失的狗，所以愛媽PO文希望主人可以看到；然而等到的不是主人，而是一些繁殖場假裝成主人打電話來想要帶走牠，愛媽不想讓燒餅淪為繁殖場生小狗的工具，於是便聯絡之前就和愛媽表明有意領養的鳥屎請他帶走燒餅，劇場界女優於是就這麼跟著鳥屎回家囉！鳥屎說，其實當初想養狗的時候並沒有設定要養什麼狗，只能說一切都是緣份啊～

一些熟悉鳥屎的粉絲們可能知道，其實燒餅是花名，牠的本名叫做「維麗嘉杜斯妥也夫斯基」。是的，你沒有看錯，燒餅的本名就是這麼落落長！鳥屎笑說，其實是因為有個朋友把他的狗狗取名叫威廉．莎士比亞，他們覺得很有趣，於是也各自幫自己的狗狗取一個超級長又饒舌的名字，「維麗嘉杜斯妥也夫斯基」就是這麼來的。但去看醫生的時候姓名欄還是填燒餅啦！畢竟要寫十個字實在太累了啊！

被主人戲稱個性很像貓的燒餅，其實很有自己的堅持，不管做什麼都要看牠心情。而牠最大的地雷就是拍手！鳥屎說，常有人看到燒餅的第一個反應就是拍手叫喚牠，偏偏燒餅很討厭拍手聲，於是對方就會得到牠一個「嘖！」的不屑表情，或是直接走掉～除了拍手聲之外，牠還討厭冷氣機，每次鳥屎只要一開冷氣燒餅就會跑出房間，他說他也不知道是冷氣的聲音還是覺得不喜歡吹冷風。但因為柴犬是雙層毛的狗狗，夏天怕牠太熱，出門時他還是會定時個幾小時冷氣降低溫度。真不愧是狗把拔，對燒餅的疼愛之情溢於言表呢～

不過燒餅也有讓鳥屎頭疼的事，那就是挑食！鳥屎說現在他是鮮食和乾乾交替餵，而燒餅對乾乾始終興趣缺缺，如果在肉裡加一些乾乾，牠可以一顆一顆挑出來呸在旁邊～看來燒餅對吃也是很有自己的原則啊！

養了柴犬這麼多年，問他有沒有什麼心得或建議給也想養柴犬的人？鳥屎表示，想養柴犬，首先要考慮的是掉毛問題！他邊說邊摸燒餅，果然隨手就是一把掉落的毛。「牠們一次換毛半年、一年換二次，等於365天天天在掉毛！」他說剛開始還以為是不是給牠吃得太鹹或是換新環境不適應所以才瘋狂掉毛，但後來發現柴犬就是這麼會掉毛的狗！現在家裡只要二天不拖地就會變成一片廢毛雲海，如果容易過敏或是有潔癖的人，可能要好好考慮。

最後他也呼籲各位毛爸媽們，出門請一定要繫牽繩！他說雖然大家一直在宣導，但總是有人有一些奇奇怪怪的理由不幫狗狗繫繩。但如果你養的是柴犬，因為牠們的個性使然，如果不繫繩，「一定會跑掉。」他猜想當初燒餅說不定就是因為這樣才流落在外的，大家千萬不要當個鐵齒的主人啊！

加碼獻映／來看看鳥屎與燒餅的互動吧：

影片拍攝：葉政勳

影片剪輯：陳思誼

延伸閱讀

名人愛寵毛／福福滿滿 李維維與愛犬們的幸福生活

名人愛寵毛／專訪「國光女神」安苡愛 誓做毛小孩的守護者