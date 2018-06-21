凍感夏天體驗水上足球池　瘋世足賽大過癮

世足賽熱鬧開踢，六福水樂園也趕搭熱潮，特別準備水上足球池及足球場，要讓遊客在玩水消暑之餘感受被足球包圍的「凍感夏天」；暑假期間也將主打「水戰音樂節」，360度環狀島嶼水戰，千人化身水槍戰士，隨著電音節奏瘋狂盡情掃射。



▲六福水樂園熱鬧開幕，只要憑學生證兩人同行即可享買一送一的好康優惠。（圖／六福村提供 , 2018.06.21）