凍感夏天體驗水上足球池　瘋世足賽大過癮

世足賽熱鬧開踢，六福水樂園也趕搭熱潮，特別準備水上足球池及足球場，要讓遊客在玩水消暑之餘感受被足球包圍的「凍感夏天」；暑假期間也將主打「水戰音樂節」，360度環狀島嶼水戰，千人化身水槍戰士，隨著電音節奏瘋狂盡情掃射。
▲六福水樂園熱鬧開幕，只要憑學生證兩人同行即可享買一送一的好康優惠。（圖／六福村提供 , 2018.06.21）
全台唯一6度C的冰凍消暑設施「冰凍滑道」，在世足賽期間化身為足球池，池中飄滿足球，滿池子黑白相間的足球配上冰凍滑道的背景成為拍照新景點；除了清涼玩水瞬間感受攝氏6度冰涼體感外，也能利用現場道具拍下創意照片，過過足球癮。
除了冰凍滑道，園區還在人工造浪池「碧海藍天」周邊布置水上足球門，遊客可體驗消暑清涼的水上足球，起腳、射門，與好友們共創美麗的暑假回憶。
▲世足賽熱鬧開踢，六福水樂園特別準備水上足球池及足球場，要讓遊客在玩水消暑之餘也能過癮瘋足球。（圖／六福村提供 , 2018.06.21）
暑假期間，六福水樂園也將主打「水戰音樂節」，讓園區中央魔術噴泉將變身成為激烈水戰場「達努島」，以360度環狀島嶼水戰，史上最大玩水量，邀請遊客化身水槍戰士，跟隨現場DJ播放的電音節奏一起舞動，展開精彩又刺激的水槍大戰，在激烈水花中消消暑氣，全面享受無限樂趣。