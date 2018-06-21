全台首座500坪祖孫館 基隆揭牌啟用

（中央社記者王朝鈺基隆市21日電）全台首座以老幼共融為理念的「基隆祖孫館」今天在調和街揭牌啟用，占地500坪分為幼兒專屬區、長者活動區和代間共融區，館內還規劃老幼共融課程，歡迎民眾多加利用。

市長林右昌致詞表示，小朋友看到老人家就有溫暖和安全感，老人家看到小孩也會感到療癒，現今社會最欠缺的就是長者和孩子一同相處時光，市府率全國之先踏出這一步，相信未來各縣市也會跟進。

他說，祖孫館硬體建設經費約新台幣1400萬元，感謝中央政府和基隆市議會支持，加上建築師和社會處用心規劃與設計，不僅是全台第一間祖孫館，相信在活動設計、空間規劃也會是全台第一。