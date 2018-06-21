行動助蕉農 中市餐飲業者採購5噸香蕉

（中央社記者蘇木春台中21日電）為幫助蕉農，台中市餐飲業者向高雄市美濃區農會採購5000公斤香蕉，今天在台中市農業局見證下，致贈500公斤給瑪利亞社會福利基金會，其餘將回饋顧客。

香蕉盛產，不少民間企業大手筆向產地採購香蕉，希望協助蕉農度過難關，台中市餐飲業者戴勝堂向高雄市美濃區農會採購5000公斤香蕉，還有台中金典酒店也採購香蕉分贈入住旅客。

擁有6家直營餐廳的戴勝堂，向美濃區農會訂購5000公斤香蕉，美濃區農會總幹事鍾清輝今天帶領當地蕉農到台中市出席捐贈活動，在台中市農業局副局長蔡勇勝的見證下，由戴勝堂將500公斤的香蕉送給財團法人瑪利亞社會福利基金會。