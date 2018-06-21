搶攻暑假商機　高雄樂園推暢遊票指定消費再送快速通關

又到了暑假旅遊旺季，不少民眾開始著手規劃暑假出遊計畫，高雄有一家以賽道為主題的樂園業者搶攻暑期商機，特別推出多項優惠及精采活動搶客，一整天不限次數暢玩樂園的暢遊票優惠價NT$699，還送快速通關及限量水壺。很受歡迎的遊行表演，也更換新裝上場，以熱情的酷夏森巴嘉年華為今年暑假揭開熱情的序幕。
由酷奇拉家族帶來的酷夏森巴嘉年華，2017年暑假首次表演，就深受好評，今（2018）年特別更換新裝上場，音樂舞蹈全部重新編排，還有隱藏驚喜在演出中，表演時間為7月8日至9月2日，每週六、日，下午4：15在鈴鹿賽道樂園演出。
▲深受好評的酷奇拉家族帶來的酷夏森巴嘉年華表演。（圖／鈴鹿賽道樂園提供）
除了精彩嘉年華遊行表演外，多項購票優惠也不容錯過，於7月1日起至8月31日止，一整天不限次數暢玩樂園的暢遊票優惠價NT$699（原價NT$980），並加贈「兩張快速通關」與「限量酷夏水壺」；喜歡速度感的你，也別錯過迷你鈴鹿賽道推出優惠套組，每組NT$600（原價NT$650），除可體驗刺激的卡丁車外還可獲得「限量酷夏水壺」或「Kart Fight黑卡」，憑卡還可享2018年9月30日前不限次數折價NT$100優惠；此外，珈琲屋也加碼推出消暑優惠，凡購買上述套票，憑「酷夏水壺」即可以NT$20加購軟性飲料暢飲。
樂園協理馮勝泓表示，一直都是以親子家庭為主要客群的樂園，除了努力提供親子遊憩的優質玩樂環境外，也積極拓展與在地住宿業者合作，讓外地客遊客住宿免煩惱。今年暑期特別與高雄多家飯店合作，只要入住合作飯店，即可免費至樂園玩，住房詳情請與各飯店洽詢。