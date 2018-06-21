搶攻暑假商機　高雄樂園推暢遊票指定消費再送快速通關

又到了暑假旅遊旺季，不少民眾開始著手規劃暑假出遊計畫，高雄有一家以賽道為主題的樂園業者搶攻暑期商機，特別推出多項優惠及精采活動搶客，一整天不限次數暢玩樂園的暢遊票優惠價NT$699，還送快速通關及限量水壺。很受歡迎的遊行表演，也更換新裝上場，以熱情的酷夏森巴嘉年華為今年暑假揭開熱情的序幕。

由酷奇拉家族帶來的酷夏森巴嘉年華，2017年暑假首次表演，就深受好評，今（2018）年特別更換新裝上場，音樂舞蹈全部重新編排，還有隱藏驚喜在演出中，表演時間為7月8日至9月2日，每週六、日，下午4：15在鈴鹿賽道樂園演出。