轉換跑道至海基會　張小月稱讚姚人多非常棒

海基會發言人管安露轉述，姚人多當選後表示，接下海基會工作是人生新挑戰，他會全力以赴，和海基會同仁共同努力，並期許海基會同仁，秉持為兩岸人民服務的精神，接受政府的委託與指導，全力執行相關業務。

海基會今（21）日舉行第十屆董監事第三次聯席會議，補選副董事長兼祕書長，在大家鼓掌一致通過下，由總統府副祕書長姚人多接下大任，姚仁多致詞簡短有力，稱他會全力以赴，秉持為兩岸人民服務的精神，和海基會同仁盡力完成任務；補選前，董事長張小月會前受訪時誇讚姚人多「非常棒」、「對兩岸一定是正面的」。

媒體詢問，姚人多是否會被中國大陸視為「鮮明獨派」而影響互動？管安露回應，兩岸交流至今30年了，民間互動不能因為政治因素受到阻礙，兩岸交流應該用務實的態度，不需要貼無謂的政治標籤，台灣對兩岸交流的大門始終敞開，不會因為對岸是統派就拒絕與之往來，所以不需要為姚人多貼上任何標籤，「我們是持非常開放的態度交流」。

至於與張小月兩人在海基會的分工，管安露說，海基會組織法第七條明定，本會置董事長一人，綜理會務，對外代表本會，得為有給職；第十五條規定，本會置祕書長一人，由董事長提名，經董事會同意聘任之；解任時亦同，祕書長承董事會之命，綜理本會事務。過去董事長和祕書長也從沒發生過任何問題，不會有董事長制或祕書長制，未來兩人是一起合作，綜理會務。

管安露指出，姚人多昨天已辭去總統府副祕書長，將專任海基會職務，未來立院備詢時，張小月和姚人多都願意列席，人事案近日會完成，並循往例通知露方的海協會。

此外，張小月在第十屆董監事第三次聯席會議致詞表示，兩岸關係這段時間所面臨的挑戰比過去更多，海基會做為接受政府授權處理兩岸事務機構，沒有悲觀的權利，會更加努力來做好服務的工作。在服務方面，海基會有三個重點，一是對台商的服務，二是陸配，三是陸生。

張小月說，有句話叫「不實心、不成事」，海基會處理兩岸民眾的問題，就是要「視人如親」，把別人的事情當成自己的事情來做，把所有的人當成自己的親人，來落實服務的工作，希望海基會能成為兩岸人民最可靠的橋樑。

