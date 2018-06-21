刷新票房紀錄！《哆啦A夢》電影版創在台最大規模上映

為了尋找大航海時代海盜們遺留下來的神秘寶藏，哆啦A夢和夥伴們前往傳說中的金銀島。在本次曝光的預告片中，哆啦A夢與大雄借助全新道具“扮演船長帽”，獲得了全新的帥氣紅色船長造型，靜香、胖虎、小夫也紛紛化身船員水手出現，清爽的夏日風讓人為之一亮。

動畫電影《哆啦A夢：大雄的金銀島》宣布定檔6月29日全台上映。電影日前曝光了正式版預告，全新的航海大冒險揚帆啟航，不僅有熟悉的哆啦A夢帶著夥伴們驚喜回歸，更有全新七隻迷你哆啦超萌亮相，帶領大家重返天真時光。據悉，本片在日本及中國上映後創造了《哆啦A夢》系列電影版在該地區的最高觀影人次、最高票房雙記錄。

另一方面，他們與海盜和寶藏的糾葛也令人激動不已，變幻莫測的海上天氣、突然出現的金髮少年、富有未來氣息的海盜以及被擄走的同伴靜香……都讓原本分歧重重的夥伴們團結起來，共同面對來自命運的挑戰，向金銀島的秘密發起戰帖，自此大雄和哆啦A夢波瀾壯闊的神秘旅程也即將展開。

而在劇照當中，除了哆啦A夢的新造型和新道具，超萌的水手迷你哆啦更是隆重登場。七隻迷你哆啦不僅嚴格按照哆啦A夢原比例縮小，在顏色上更是不拘於原版的藍色，七種色彩任君挑選，可愛外表讓人不禁想要帶回家。據悉，這也是18年來迷你哆啦的形象首次在電影中登場，勢必將在這段旅途中幫助哆啦A夢一起探秘金銀島。

值得一提的是，《哆啦A夢：大雄的金銀島》於今年三月在日本上映，不僅動員逾446萬人的觀影人數創下系列影史最高觀影人數，還用超越52億日元（相當於14億台幣）的票房成績一舉刷新了歷代《哆啦A夢》電影版的票房記錄，票房遠勝《黑豹》、《復仇者聯盟3》等好萊塢巨片。有笑有淚的劇情在日本更是超越了《STAND BY ME 哆啦A夢》成為全民熱議的話題。中國則是選在6月1日兒童節上映，票房更是氣勢萬鈞，票房至今已突破2億人民幣（相當於10億台幣）。

《哆啦A夢：大雄的金銀島》將於6月29日全台盛大上映，《NOWnews今日新聞》將送出10組電影交換券回饋讀者，可至「NOWnews」臉書專頁查看活動辦法參與抽獎。更多活動資訊可至主辦單位臉書查詢。