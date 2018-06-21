支付便捷加持 中國地下賭球規模龐大

中國足球迷真正大規模接觸賭球，是在2002年日本、韓國聯合舉辦世界盃的時候，當時中國隊第一次出現在世界盃賽場上，所有中國球迷都為此興奮不已，不少人就把對勝利的期待變成了籌碼。

法制晚報報導，世界盃開賽剛一周，賭徒周剛已在賭球上輸了近人民幣10萬（約新台幣47萬元）。在看完德國和墨西哥的比賽後，周剛「再也沒睡著，睜眼到了天亮」。因為，這幾乎是他能拿出來的全部現金。

史輝也是2002年開始賭球。2006年世界盃後，史輝辭去工作專職賭球，賺的錢在北京五環邊買了一戶房產。但2014年世界盃他連續輸球，最後重壓阿根廷隊的史輝輸光所有積蓄，女友也因此離開他。

報導說，有時候這些賭徒也會「做個小莊」，成為賭球平台或者公司的代理人，但這類的小莊家，風險也大。不少莊家捲款逃走，因為這類非法賭球沒有法律上的約束，賭徒往往求助無門。

報導表示，網路賭球已占所有投注方式的95%，賭球者只要在賭球網站上開戶、註冊，就能隨時隨地賭球，且通過網銀轉帳，能在短短數分鐘內轉移資金。

報導實際測試發現，在網上搜索「賭球」時，會出現許多和世界盃有關的賭球網站連結，會員註冊區標榜數分鐘完成註冊，還標明「全網支援支付寶、微信支付、信用卡、銀聯快捷支付、QQ錢包」。

網上賭球型態多元。可以一邊看球一邊賭博，猜比分、猜角球數，甚至猜誰首先犯規，「只要能想到的，都可以賭」。

儘管目前中國賭球人數並沒有具體的統計數據，但2010年，北京大學中國公益彩票事業研究所所長王薛紅曾表示，中國賭球數量非常驚人，僅王薛紅追蹤的中國某家非法賭球網站，2009年的年交易金額就高達上千億元。（編輯：翟思嘉/林克倫）1070621