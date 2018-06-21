插畫界微胖女孩美美 挺紙風車反毒戲劇工程

後來，在台北市政府號召下，多家民間企業也加入反毒行列、擴大校園反毒防護網，今年1月，漫畫家韋宗成與哈西亞也合作推出「拯救浮士德」漫畫，揉合了青春純真與冷冽殘酷的畫風，反應不俗。

紙風車自2012年11月起推動「青少年反毒戲劇工程」，在全民捐款與企業支持，藉著輕鬆的戲劇形式、歡樂的現場互動，深入全台各國中校園宣導反毒。

（中央社記者汪宜儒台北21日電）台灣插畫家H.H筆下的微胖女孩「美美」素來直率敢言又自信幽默，在紙風車文教基金會的邀請下，「美美」化身反毒大使，更推出8款幽默插畫，加入「青少年反毒戲劇工程」行列。

因應暑假到來，少了規律校園生活的限制，毒品危害的狀況可能進入高峰期，紙風車力邀插畫家H.H加入反毒陣營，讓微胖女孩「美美」出任反毒大使，更讓「美美」與擬人化的魔鬼對話，推出宣導拒毒方法的8款插畫。包括「與其花錢讓自己沒命，還不如花錢讓自己漂漂亮亮」、「什麼？不吸毒很遜？你看看你自己的樣子，那才叫遜OK~」。

在紙風車今天的「青少年反毒正義聯盟期中報告」記者會上，H.H說自己身邊也曾有過吸毒的朋友，最後下場都是躺在醫院，透過筆下的「美美」，他試圖以直接、正面的方式去回應毒品的誘惑。

H.H說，大家都聽過拉K的下場是包尿布，而年輕人最在意的都是要漂亮、好看，「於是我的設計對白就會是：我不想看到你包尿布。那穿上再好看的牛仔褲屁股還是一大包啊」。

台北市長陳景峻也說，因應暑假，反毒應加緊腳步，北市府除了請警政、社福單位加強宣導外，即日起至7月20日，擔任反毒大使的「美美」將出現在大台北地區的30輛公車上，開學後也將在台北捷運現身，讓反毒觀念從校園走入公共場所。（編輯：張芷瑄）1070621