林德福將邀SBL球隊老闆 討論職業化議題

（中央社記者龍柏安台北21日電）體育署長林德福今天表示，他已請超級籃球聯賽（SBL）委員會召集人高志鵬下週邀請SBL球隊老闆開會，除討論職業化時程，也將建議先成立職籃公司，先接手SBL賽務工作。

SBL委員會曾在5月底開會，新賽季將醞釀雙洋將、各隊雙主場週等新變革，不過始終沒有達成共識，而林德福則透露，目前暫訂2019-20賽季台灣籃球將達成職業化目標，他也建議，若邁向職業化是既定目標，乾脆先成立職籃公司，提前接手相關事務。

林德福透露，體育署已派人針對日本與韓國的職業籃球聯盟進行考察，未來也有打算利用運動彩券盈餘來挹注扶植職籃，「如果職業籃球聯盟對於國家的體育運動有推廣之效，我們當然可以幫忙做」。