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福星公園危機四伏？ 中市府：符合安全規定

記者柳榮俊／台中報導2018/06/21 18:43
▲議員楊正中拿出多張照片要求市府正視兒童遊樂場安全問題（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.21)
▲議員楊正中拿出多張照片要求市府正視兒童遊樂場安全問題（圖／柳榮俊攝 , 2018.6.21)

西屯區福星公園危機四伏？市議會今(21)日進行市政總質詢，議員楊正中盼市長林佳龍關注台中市兒童遊樂設施安全問題。楊正中表示，許多家長向他反應使用公園設施發生的危險狀況，現場拿出多張照片要求市長正視兒童遊樂場安全問題，千萬不要連最簡單的公園安全問題，都用政治意識形態判定是非。

楊正中表示，在福星公園小朋友溜滑梯要墊紙板，溜滑梯表面粗，直接滑屁股會痛，而且白天太陽曬得很燙，不墊紙板屁股會燙。且福星公園的兒童遊樂場，溜滑梯、盪鞦韆、搖搖馬全都在沙坑中，小朋友遊戲時容易發生推擠碰撞，也已經有多位家長反應小朋友受傷的案例。此外，福星公園改善迄今約兩個月時間，現場遊樂設施已經有一座鞦韆壞掉，這樣的品質要市民如何安心使用。

楊正中強調，市府願意改善公園設施立意良善，但不夠細心才會讓小朋友暴露在風險中，台中市已成為第二大城，福星公園安全疑慮想必非單一個案，必須針對兒童遊戲場進行全面安檢，確保台中市各個兒童使用遊具的安全。

楊正中話鋒一轉，提醒林佳龍「禍從口出」，日前市長曾在市政會議中邀請楊正中到福星公園考察，卻臨時喊卡，市長沒到過福星公園，無法了解遊具安全狀況，要林佳龍市長好好了解市民的需求與心聲。

建設局長黃玉霖表示，西屯區福星公園已使用20多年，兒童遊具老舊，建設局進行兒童遊戲設施改善工程，日前已完成並開放使用，改善後的甜筒冰淇淋磨石子溜滑梯、盪鞦韆、沙坑等，大受小朋友歡迎，已成打卡亮點，且遊具設施均符合國際標準安全規定，並定期維護確保品質，要讓民眾開心、安心使用。

福星公園最大亮點就是將兒童遊戲場塑膠兒童遊具移除，並改建4、5年級生兒時回憶的磨石子溜滑梯及沙坑。以粉紅色冰淇淋球甜筒造型的溜滑梯，巧妙運用餅皮錐形的斜角設計為溜滑梯道，溜滑梯斜度約22度，滑道長度約545公分。滑梯底部為柔軟沙坑，沙坑面積約250平方公尺，作為滑梯緩衝區。

對於，溜滑梯摩擦係數及沙坑排水，黃玉霖表示，福星公園內的所有遊具，包括溜滑梯、沙坑等，設置均符合國際標準安全規定，且完全不使用塑膠遊具；沙坑也設有排水設施，並採自然入滲方式導至區外，雨後呈現濕潤為正常現象。

關鍵字福星公園林佳龍溜滑梯
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