對戰YouTube！Instagram推IGTV

臉書旗下的相片社群平台 Instagram 準備正面對抗谷歌的影視平台 YouTube。

擁有 10 億用戶的 Instagram 週三 (20 日) 宣布將開放用戶上傳最長 1 小時的影片，先前時限最長僅 1 分鐘。為了容納內容創造者與一般大眾上傳的更長時影片，Instagram 推出「IGTV」，直接在 Instagram 主頁就有按鈕可以連結進入，也可另外下載單獨 app「IGTV」使用，目前 IGTV 將聚焦 Instagram 網紅們的熱門影片。

在 IGTV 當中，每一位創作者就等於一個「頻道」(channel)，每個人都可以創立自己的頻道，與 Youtube 不同的是，YouTube 主要以橫式（landscape) 影片為主，IGTV 則只有垂直式格式。