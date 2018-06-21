義進校園師生嗨翻天　義民音樂故事劇向下扎根

義魄千秋2018全國義民祭在新竹縣，首創以義民故事為題材結合五感藝術體驗進入校園演出，讓祭典區學生認識義民精神與文化；縣長邱鏡淳表示，今年特別邀請「打幫你樂團」精心設計「義民爺爺帶捱轉屋下」校園巡迴推廣活動，將義民故事搭配客家獅以投影動畫方式，搭配客語音樂演出，並準備粢粑、仙草茶等客家點心，透過五感體驗從「視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、味覺」串聯起小朋友對客家文化的印象記憶，瞭解「保家衛國」的義民硬頸精神，讓義民文化向下扎根。
文化局長張宜真表示，這次「義進校園」的巡迴活動，以彩虹豬造型氣球進行現場互動，為客家音樂注入創新的表演型態。「義民爺爺帶捱轉屋下」敘述在都市長大的主角阿虎回到鄉下外婆家後，在義民爺爺的帶領下，回想起小時候最愛吃的客家美食、最喜歡的義民祭典，還有保佑家園的守護神-義民爺的故事。
「義進校園」巡演希望藉由具原創性、主題特色的團隊，將活潑多元的表演帶入校園，讓更多師生認識義民文化；今年輪值的下山祭典區範圍橫跨竹北市、芎林鄉、竹東鎮，特別安排在祭典區內東海、碧潭、陸豐、芎林等4所國小演出。
▲打幫你樂團致力於傳統音樂元素與現代流行音樂的交融，期待創造出屬於台灣原生的音樂類型。（圖／記者常似虎攝 , 2018.06.21）
打幫你在客家話就是幸好有你、多虧有你、感恩你的意思；打幫你樂團致力於傳統音樂元素與現代流行音樂的交融，期待創造出屬於台灣原生的音樂類型。團長劉榮昌是橫山子弟，2007年開始用客家母語創作音樂，隔年即受到金曲奬的肯定。2011年創立「打幫你樂團」，希望藉此實踐對音樂的想法。2016年「劉阿昌&打幫你樂團」和芎林國中、芎林國小客家獅隊受邀於國慶日總統府前合作演出「暢遊武獅」，是第一個登上國慶慶典舞台的客家樂團。