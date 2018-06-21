義進校園師生嗨翻天　義民音樂故事劇向下扎根

義魄千秋2018全國義民祭在新竹縣，首創以義民故事為題材結合五感藝術體驗進入校園演出，讓祭典區學生認識義民精神與文化；縣長邱鏡淳表示，今年特別邀請「打幫你樂團」精心設計「義民爺爺帶捱轉屋下」校園巡迴推廣活動，將義民故事搭配客家獅以投影動畫方式，搭配客語音樂演出，並準備粢粑、仙草茶等客家點心，透過五感體驗從「視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、味覺」串聯起小朋友對客家文化的印象記憶，瞭解「保家衛國」的義民硬頸精神，讓義民文化向下扎根。

文化局長張宜真表示，這次「義進校園」的巡迴活動，以彩虹豬造型氣球進行現場互動，為客家音樂注入創新的表演型態。「義民爺爺帶捱轉屋下」敘述在都市長大的主角阿虎回到鄉下外婆家後，在義民爺爺的帶領下，回想起小時候最愛吃的客家美食、最喜歡的義民祭典，還有保佑家園的守護神-義民爺的故事。