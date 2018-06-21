民進黨將開除黨籍　吳芳銘：不要把人民當笨蛋

嘉義縣副縣長吳芳銘昨(20)日下午在縣府外召開記者會，除了關心嘉義縣的農業發展外，同時宣布，為繼續翻轉嘉義，將投入年底的縣長選戰，對此，民進黨嘉義縣黨部今(21)日表示，提名的嘉義縣長候選人翁章梁是經黨內初選民主機制，這是由下而上完成的民主程序，絕不是由上而下，一人一派所決定的；吳芳銘則回應，政黨利益超越社會和國家，人民的利益和福祉在那裡？不要把大家和人民都當成笨蛋，老天有眼，人民會思考和判斷。

民進黨嘉義縣黨部不認為吳芳銘的參選是「花文大戰」的延續，而是少數人私心自用來破壞黨內的團結，支持者無法容忍這樣的行為，支持者要求一定要將違紀參選的吳芳銘開除黨籍。縣黨部認為張花冠縣長說謊，吳芳銘宣布參選記者會，提到已事先向張花冠報備，張花冠卻說都不知情。

縣黨部說，張花冠曾在有媒體的場合，公然多次鼓勵吳芳銘脫黨參選，加上吳芳銘記者會結束後，甚至有地方幹部反應，接到張縣長交代要支持吳芳銘，黨部絕對無法接受這種破壞黨內團結的行為，將整理吳芳銘違紀參選相關資料，送執委會進行開除黨籍。

吳芳銘回應表示，當所謂民主淪為形式和走過場的程序，還有民主嗎？透過欽定、指定的由上而下運作，然後賦予程序和形式來合法化，是那門子的民主和公平正義？這不是私心作祟、派系思維、霸權決定，不然是什麼？看到這些現象，政治學老師都不會教了，還是重修吧！

吳芳銘說，台灣社會派系利益大於政黨，政黨利益超越社會和國家，人民的利益和福祉在那裡？這才是一己之私吧！不要把大家和人民都當成笨蛋，老天有眼，人民會思考和判斷，人民心中自有天秤，我相信公民的覺醒和智慧。

吳芳銘指出，自記者會後也接爆認識和不認識，關心和認同改變嘉義、翻轉嘉義的電話，這是希望的萌芽，大家一起努力。