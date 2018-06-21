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超商智能銷售夯 自販機虛擬商店打前鋒

中央社2018/06/21 17:54
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者郭幸宜台北21日電）超商全自動化銷售戰火正熾，OK超商與7-ELEVEN先後推出智能自動販賣機，全家超商則是導入「VR虛擬商店」等17種科技技術，藉由智能技術協助，減輕店員工作量。

7-ELEVEN今天宣布「智能自販機門市」正式上線，統一超商表示，為確保銷售品質，智能自販機的機台鋪設模式採取「母子店模式」，也就是自動販售機台會架設在實體門市附近，由門市店員即時掌握自販機的機台狀況。

統一超商表示，智能自販機具備常溫、4°C與18°C三種不同溫層，販售商品包括常溫食物與需冷藏保溫的鮮食，消費者可用icash2.0或icash聯名卡支付。

根據統一超商規劃，首波上線的智能自販機機台，目前分別架設在統一超商總部、玉山銀行位於三重的希望大樓、友達光電龍科廠與國泰世華銀行總行，未來將視狀況增設機台。

OK超商6月初新推出的「OK mini」同樣採用自動機台與實體門市互相搭配，OK mini機台架設地點也在實體門市附近，透過店員協助掌控自動機台的運作狀況，即時補貨並解決消費者問題。

OK超商表示，OK mini可用悠遊卡、一卡通、有錢卡等電子票證支付，還能以Apple Pay等行動支付付款，支付工具多達20種以上。

根據OK超商規劃，首波OK mini預計全台約100個場域架設200至300台機台，包括都會區的鬧區商圈等都是主要布點目標，預計在3年內架設5000台機台。

全家超商則是導入「人臉辨識」、「咖啡助理」、「互動貨架」、「VR虛擬商店」、「電子貨架標籤」與「電屏海報」等17種科技技術，藉由智能技術協助，減輕店員工作量，例如咖啡助理可協助沖泡咖啡，電屏海報則可取代實體海報，捨去人工張貼。

全家超商認為，超商店鋪智慧化可減輕店員工作負擔，並透過大數據分析協助業者行銷，但銷售最終仍需人力經驗協助，針對不同區域的超商，視情況調節貨品，例如位於小學附近的超商，就得在運動會當天準備多些飲品，滿足客戶需求。（編輯：鄭雪文）1070621

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