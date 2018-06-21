MLB／洋基恩師過世　建仔內心深切哀痛

曾任美國職棒紐約洋基隊投手教練、球員發展部副總裁等多項重要職務的Billy Connors，已於本週一辭世。與他相識18年，受其多次指導的旅美投手王建民，今日得知消息後感到深切哀痛。

對王建民來說，「Uncle Billy」是他球員生涯非常重要的貴人。2000年赴美加入紐約洋基，當時Connors即為球隊農場投手總督導，王建民說：「我還在小聯盟的時期，當時他就很常主動找我去他的辦公室，幫我調整動作細節。」

即便在離開洋基後，王建民也始終與他保持互動，「每當我遇到瓶頸，通常都會打電話尋求他的意見，他也從來不吝於與我分享他的想法。」王建民說。