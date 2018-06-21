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MLB／洋基恩師過世　建仔內心深切哀痛

體育中心／綜合報導2018/06/21 18:06
▲王建民與恩師Billy Connors合影。（圖／展逸提供）
▲王建民與恩師Billy Connors合影。（圖／展逸提供）

曾任美國職棒紐約洋基隊投手教練、球員發展部副總裁等多項重要職務的Billy Connors，已於本週一辭世。與他相識18年，受其多次指導的旅美投手王建民，今日得知消息後感到深切哀痛。

對王建民來說，「Uncle Billy」是他球員生涯非常重要的貴人。2000年赴美加入紐約洋基，當時Connors即為球隊農場投手總督導，王建民說：「我還在小聯盟的時期，當時他就很常主動找我去他的辦公室，幫我調整動作細節。」

即便在離開洋基後，王建民也始終與他保持互動，「每當我遇到瓶頸，通常都會打電話尋求他的意見，他也從來不吝於與我分享他的想法。」王建民說。

王建民也曾多次專程赴Connors於佛羅里達的家中，尋求其建議及指導，包括2013年經典賽前以及2015年剛結束德州棒球農場佛州分校的訓練之後，兩人也多次相約外出聚餐，Uncle Billy已是王建民人生中很重要的心靈導師。

Connors曾和王建民分享：「只要你站上投手丘，就應該是全場觀眾等你投球，不是你急著去丟給觀眾看。」這段話的用意是要提醒他應該專注於把自己的動作做確實，而非急著出手，這段話在王建民的生涯中一直都很受用。

由於Connors在王建民生涯中的重要地位，紀錄片團隊也曾於2015年與王建民一同造訪Connors家中。王建民對於他一路上的指導，將永遠銘記在心並心懷感激。

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