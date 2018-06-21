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延續陳菊治水施政　陳其邁：打造海綿城市

記者蔡佳宏／高雄報導2018/06/21 18:46
▲高雄市長參選人、立委陳其邁今前往典寶溪滯洪池，了解運作情形並聽取市府水利局簡報。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.21）
▲高雄市長參選人、立委陳其邁今前往典寶溪滯洪池，了解運作情形並聽取市府水利局簡報。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.21）

受上週鋒面影響，高雄市近日持續遭逢豪大雨，單日雨量超過三百毫米。民進黨高雄市長參選人、立法委員陳其邁今(21)日與翁瑞珠議員、高閔琳議員、陳政聞議員、邱志偉立委辦公室主任，一同前往典寶溪滯洪池，了解運作情形並聽取市府水利局簡報。陳其邁強調，高雄市治水在陳菊市長跟市府的努力下，已經有顯著改善，未來他治水會「一棒接一棒」，延續陳菊治水，並打造海綿城市，讓「上游分洪化，洪水資源化」，將洪水做最有效利用。


▲陳其邁表示，高雄市近年投入預算建置防災性滯洪池，成效十分明顯。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.21）

陳其邁表示，高雄市近年投入預算建置防災性滯洪池，成效十分明顯，過去岡山、梓官、橋頭飽受淹水之苦，但典寶溪滯洪池陸續完工後，汛期發揮滯洪功能，大幅改善岡山區白米里、劉厝里等及下游梓官、橋頭淹水問題。陳其邁説，高雄市已投入經費105.7億的預算，建置15處滯洪池，為全台最多，總滯洪量達326萬噸。陳其邁並舉例99年凡那比颱風來襲時，高雄市淹水面積達6797公頃，105年的梅姬颱風，雨量差不多，但淹水面積已降到445公頃，大幅減少了6352公頃的淹水面積，展現市政府治水以及保護市民財產安全的用心。


▲陳其邁強調，高雄市治水在陳菊市長跟市府的努力下，已經有顯著改善。（圖／陳其邁競選辦公室提供,2018.06.21）

陳其邁指出，典寶溪D區滯洪池預計在明年三月完工。未來E區及F區若評估有需要，會積極向中央爭取預算補助，加緊督促工程進度，延續菊姐施政。陳其邁說，將高雄打造為海棉城市，符合自然生態的滯洪池建設方式，讓上游分洪化，將洪水資源化，讓洪水成為可利用的寶貴資源。

陳其邁強調，台北跟高雄都是直轄市，但高雄經過縣市合併，幅員遼闊。目前雨水排水道保護標準，市區是2年至5年、區域是10年到25年。相較於台北市資源多，皆採最高標準（市區5至10年，區域為25年）。然而即便是最高標準的台北市，若每小時降雨量到70mm，仍幾乎免不了淹水。市府過去投入大筆預算，解決民眾淹水之苦，也獲民眾肯定。

最後，陳其邁強調，治水不分藍綠，只要治水，不要口水，一定會延續陳菊市長施政，也要感謝水利局第一線工作人員，並會爭取中央預算支持，積極督促上述工程如期動工、完工，保障市民生命財產安全。

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