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生活

美麗華影城22日起停業一個月　退票辦法惹網怒

生活中心／綜合報導2018/06/21 18:48
▲美麗華大直影城 22 日起將暫停營業一個月。（圖／觀光局）
▲美麗華大直影城 22 日起將暫停營業一個月。（圖／觀光局）

美麗華大直影城傳出股東內鬥風波，今（ 21 ）日宣布 22 日凌晨起將停業一個月，並取消電影《蟻人與黃蜂女》的預售活動，提醒已購票的消費者前往退票，但退票辦法卻讓網友超火大。

美麗華娛樂今( 21 )日表示，自 22 日凌晨 00:40 開演最後一部電影至 02:58 播畢之後，旗下美麗華大直影城將暫停營業一個月，進行網站及訂票系統重置。

此外，美麗華大直影城官網今日也宣布在「整體營運因素」考量下，取消熱門電影《蟻人與黃蜂女》的預售活動，已購票的消費者可前往退票，其中現場退票民眾須攜帶「電影票」、「發票」以及「活動贈品」前往大直影城現場退票，刷卡購票者則須攜帶購票「信用卡」及「簽帳單」前往辦理；網路訂票部分，民眾只需登入官網會員，點選「訂票查詢及取消」選項即可取消。

退票公告一出引爆網友怒火，砲轟「連贈品都回收=告訴自己的忠實顧客以後重新營運也不用來光臨的意思了」、「第一次看到贈品收回的！萬一人家丟了呢」、「刷卡簽單如果丟掉了還能退嗎？連贈品都要收回去到底有沒有誠意啊」、「贈品都送人拿去用了...要怎麼回收？」「贈品還要回收？笑死人，交通費跟時間要不要賠啊？」由於大直影城有全台最大的 IMAX 銀幕，不少網友也大呼可惜「希望趕快重新營業，不要浪費全台唯一正規的 IMAX 啊！」「全台真正的 IMAX 看不到真的很可惜，希望問題可以趕快解決」。


▲美麗華大直影城宣布取消熱門電影《蟻人與黃蜂女》的預售活動，提醒已購票的消費者前往退票。（圖／翻攝自美麗華影城官網 , 2018.06.21）

關鍵字美麗華影城美麗華大直影城蟻人與黃蜂女退票內鬥
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