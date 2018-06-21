美麗華影城22日起停業一個月　退票辦法惹網怒

美麗華大直影城傳出股東內鬥風波，今（ 21 ）日宣布 22 日凌晨起將停業一個月，並取消電影《蟻人與黃蜂女》的預售活動，提醒已購票的消費者前往退票，但退票辦法卻讓網友超火大。

美麗華娛樂今( 21 )日表示，自 22 日凌晨 00:40 開演最後一部電影至 02:58 播畢之後，旗下美麗華大直影城將暫停營業一個月，進行網站及訂票系統重置。

此外，美麗華大直影城官網今日也宣布在「整體營運因素」考量下，取消熱門電影《蟻人與黃蜂女》的預售活動，已購票的消費者可前往退票，其中現場退票民眾須攜帶「電影票」、「發票」以及「活動贈品」前往大直影城現場退票，刷卡購票者則須攜帶購票「信用卡」及「簽帳單」前往辦理；網路訂票部分，民眾只需登入官網會員，點選「訂票查詢及取消」選項即可取消。