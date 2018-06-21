NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈郭彥均與妻恩愛　自爆這招收服他Dreamcatcher性感熱舞凱擘大寬頻500M只要$799
地方

梨山春茶評鑑結果出爐　黃名江奪特等獎

記者黃玿琮／台中報導2018/06/21 18:51
▲梨山春茶評鑑，以產自梨山地區的春季青心烏龍茶品種為主，由農委會茶業改良場專家仔細評審。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.21）
▲梨山春茶評鑑，以產自梨山地區的春季青心烏龍茶品種為主，由農委會茶業改良場專家仔細評審。（圖／記者黃玿琮攝2018.6.21）

台中市梨山茶（春茶）品茗評鑑，於20、21日在和平區農會展售中心展開，共有465組產銷班農民報名參加；經茶業改良場專家等評審委員仔細品嚐評分，並評鑑外觀、水色與香氣滋味等項目，結果由黃名江榮獲特等獎，成為「梨山茶王」。

黃名江製茶迄今已有40年經驗，除挑選高海拔、氣候適宜的園區種植外，每年均會幫園區土壤做酸鹼值及肥力檢測；再特別施用以豆漿、牛奶、有機質肥料等，調整出最適合茶葉生長的土質，種出最高品質的和平梨山茶。

今（107）年春茶評鑑，邀請農委會茶業改良場專家擔任評審委員，比賽茶葉品種以產自梨山地區的春季青心烏龍茶為主。特等獎由農友黃名江榮獲，成為「梨山茶王」，頭等一獎為賴士墉、頭等二獎為黃名江、頭等三獎為黃名村、頭等五獎為陳明郎、頭等獎黃名村、許淦偉、陳秀滿、黃加棟等，以及5顆星陳孟瑋等32名、4顆星石金籐等38名、3顆星陳志賢等193名等獎項。

農業局表示，台中市梨山茶葉種植面積約500餘公頃，年產量約600餘公噸，梨山茶區因位於海拔1,800至2,500公尺，日夜溫差大，長年午後雲霧繚繞，使茶葉柔軟、葉肉肥厚，果膠質含量高，製作的茶葉沖泡後茶湯香氣濃郁、滋味醇厚滑順，每年產值高達約12億元。

這次參賽茶葉農藥殘留檢測，是由農業局與行政院農業委員會農糧署中區分署隨機抽驗10件密封後送檢驗單位檢驗，評鑑後得獎者的茶葉也將全部送驗，通過農藥安全檢測後，由和平區農會嚴格管控統一包裝並加防偽標章，讓消費者安心選購安全純正的梨山高茶。
 

關鍵字梨山茶烏龍茶茶葉改良場春茶
改善停車問題　洪慈庸爭取前瞻補助巨型彩繪牆　桃園IG打卡新熱點

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
存骨本養肌肉這樣做→
存骨本養肌肉這樣做→
魔幻風格Q版H5大作
魔幻風格Q版H5大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
低總價人氣宅推薦
低總價人氣宅推薦
熱血戰鬥修仙成就大業
熱血戰鬥修仙成就大業
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan