梨山春茶評鑑結果出爐　黃名江奪特等獎

台中市梨山茶（春茶）品茗評鑑，於20、21日在和平區農會展售中心展開，共有465組產銷班農民報名參加；經茶業改良場專家等評審委員仔細品嚐評分，並評鑑外觀、水色與香氣滋味等項目，結果由黃名江榮獲特等獎，成為「梨山茶王」。

黃名江製茶迄今已有40年經驗，除挑選高海拔、氣候適宜的園區種植外，每年均會幫園區土壤做酸鹼值及肥力檢測；再特別施用以豆漿、牛奶、有機質肥料等，調整出最適合茶葉生長的土質，種出最高品質的和平梨山茶。

今（107）年春茶評鑑，邀請農委會茶業改良場專家擔任評審委員，比賽茶葉品種以產自梨山地區的春季青心烏龍茶為主。特等獎由農友黃名江榮獲，成為「梨山茶王」，頭等一獎為賴士墉、頭等二獎為黃名江、頭等三獎為黃名村、頭等五獎為陳明郎、頭等獎黃名村、許淦偉、陳秀滿、黃加棟等，以及5顆星陳孟瑋等32名、4顆星石金籐等38名、3顆星陳志賢等193名等獎項。