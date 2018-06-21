消費穩健成長 央行上修經濟成長率為2.68%

央行指出，年初以來出口活絡，民間消費增溫，國內經濟穩定成長。展望下半年，出口動能雖可能受基期因素影響而趨緩，內需仍為驅動經濟成長的主力。

中央銀行今天召開今年第二季理監事聯席會議，宣布利率「連8凍」維持不變，重貼現率仍為1.375%、擔保放款融通利率1.75%、短期融通利率3.625%，符合市場預期。

（中央社記者邱柏勝台北21日電）中央銀行表示，今年第一季國內經濟成長優於預期，勞動市場持續改善，薪資溫和成長，民間消費可望穩健成長；全年經濟成長預測值則從上季的2.58%上調為2.68%。

民間消費方面，央行指出，雖然軍公教年金改革將正式實施，可能略為影響民間消費傾向，但隨著勞動市場持續改善，就業人數上升，失業率下降，且薪資溫和成長，民間消費仍可穩健成長。

另外，央行表示，廠商增加資本支出，民間投資成長回升，因此預測下半年經濟成長為2.3%。

央行指出，由於第一季經濟成長優於預期，因而上修輸出與民間投資成長，並將全年經濟成長預測值上調為2.68%。

在通膨方面，央行表示，展望下半年，在通訊費率調降，及菸稅調高遞延效應消退下，CPI年增率可望趨緩至1.21%。受油價上漲影響，央行上修今年CPI年增率預測值為1.4%；但受通訊費率調降影響，下修今年核心CPI年增率預測值為1.16%。（編輯：張均懋）1070621